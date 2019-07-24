菲父母留1歲女兒在家…眼鏡蛇闖入大戰黑白雙狗　最後她死了

▲在家的2隻母狗和眼鏡蛇大戰。（圖／翻攝自YouTube「Any Articles」）

記者張靖榕／綜合外電報導

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菲律賓基達帕萬市(Kidapawan City)一處民宅監視器日前拍到，2隻忠犬為了保護1歲大的嬰兒，和闖入民宅的眼鏡蛇纏鬥，其中一隻黑色的母狗費盡力氣將眼鏡蛇咬死後，自己也因為被蛇咬中毒而在幾分鐘後倒地不起。另一隻白狗則是在送醫後穩定了情況。

綜合外電報導，19日，基達帕萬市一處民宅主人、速食店經理薩林姆(Jaime Selim)和妻子寶儀（Pauie）都外出工作，留下1歲女兒史蓋（Skye）和2隻母狗在家。一隻眼鏡蛇從圍欄下方的空隙中爬進民宅前面空地，隨即被黑狗蜜莉（Miley）和白狗摩希（Moxie）逮個正著。

▲▼蜜莉和摩希把眼鏡蛇逼到牆邊，但遇到反擊。（圖／翻攝自YouTube「Any Articles」）

▲蜜莉和摩希最後終於戰勝眼鏡蛇，但牠們1死1傷。（圖／翻攝自YouTube「Any Articles」）

兩隻狗對著眼鏡蛇瘋狂吠叫，甚至撕咬攻擊，其中又以蜜莉最積極，不斷和眼鏡蛇正面對決，攻擊蛇的頸部和尾巴；摩希則是顯得比較害怕。

眼鏡蛇一度鑽躲到牆邊，但又被追上的蜜莉攻擊，只好再度回頭對決，露出毒牙向2隻狗噴射毒液。蜜莉和摩西最後成功咬死了眼鏡蛇，但蜜莉承受了眼鏡蛇大部分的攻擊，數分鐘後不支倒地。

薩林姆和寶儀回到家後被眼前的情況嚇傻了，趕緊將蜜莉和摩希送往動物醫院。據了解，蜜莉因為傷勢過重，送醫途中就已經斷了氣；摩希則是被毒液噴到眼睛，在醫院治療後脫離險境，但有失明危險。薩林姆非常感激2隻忠犬的勇敢行為，因為牠們保護了史蓋。