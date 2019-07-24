少一咖夏季編織包？　從童裝品牌挖寶CP值超高

▲法國品牌Bonton刺繡肩背編織提籃可以當母女包，2,180元。（圖／Bungo Minimall提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

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夏日配件清單中，除了最流行的墨鏡、遮陽帽、涼鞋，不能少了充滿洋溢度假休閒風格的編織包，但精品級的草編包動輒數萬元起跳，不妨從歐系童裝品牌尋寶，價格既容易入手，設計也帶有童趣，甚至可以配成對拎母女包，一同走在時尚尖端。

▲大人也可背的Bonton Dolce Vita紙纖編織提籃袋（上）2,980元，Summer紙纖編織手提袋大尺寸款2,580元。

貝克漢女兒「小七｣哈珀（Harper Seven Beckham）常穿的法國童裝品牌Bonton，今夏推出多種造型的編織包，款式包括拎去野餐也很時髦的刺繡肩背編織提籃、紙纖維打造的「Dolce Vita」（美好生活）字樣編織圓包、「Summer」（夏天）字樣的編織手提袋等，無論是女孩或媽咪使用都適合。

▲法國品牌Blune向大衛鮑伊致敬的亮片閃電拉菲草編織袋，4780元。

同樣來自法國的Blune從女裝起家，逐漸發展出Blune Enfant童裝，本季焦點單品是向已故英國搖滾歌手大衛鮑伊（David Bowie）致敬的Bowie 亮片閃電拉菲草編織袋，他生前招牌的閃電妝容，成為包上搶眼的亮片裝飾圖案，共有黃或紅色兩款圓包可選擇。

▲法國Hundred Pieces綠色笑臉圓編織包1,980元。（圖／Supermakids提供）

若享受兩手空空的自在感覺，附長背帶的編織包再適合不過，法國品牌Hundred Pieces推出肩背式笑臉圓編織包，笑臉的眼睛是棕櫚樹造型，幽默可愛；荷蘭品牌Les Coyotes de Paris的編織包則是肩背與手提二用設計，相當實用。

▲荷蘭品牌Les Coyotes de Paris編織肩背手提二用包3,680元。（圖／Supermakids提供）