選擇性別墮胎？　印度「132村莊」3個月完全沒女嬰出生





▲ 印度北部132個村莊進3個月「完全沒有」女嬰出生。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

實習記者羅明輝／綜合報導

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印度政府一項數據顯示，過去3個月，在北阿坎德邦（Uttarakhand）132個村莊共216名新生兒當中，竟然完全沒有任何一個是女生。這讓當地地方法院懷疑，這些村民是否正在進行「性別選擇性墮胎」，只保留「未來對家庭經濟有所貢獻」的男嬰，一但肚子裡懷的是女嬰，就立刻墮胎。

根據《獨立報》報導，位於北阿坎德邦烏塔爾卡斯希鎮（Uttarkashi）的132個村莊，在近3個月內的女嬰出生率是0%，216名新生兒竟然清一色全是男嬰，引起了烏塔爾卡斯希地方長官埃許（Ashish Chauhan）的懷疑。他提到，「新生兒性別比實在很可疑，很可能有大規模非法墮胎的行為，正在這裡發生，我必須說，所有被發現殺害嬰兒的父母，都將會面臨法律責任。」

立法委員戈帕爾（Gopal Ravat）也表示，「我們對於這樣的數據相當震驚，因為我們幾乎沒有聽說過這些村莊有發生任何女嬰被殺害的事件，到底為甚麼會造成這樣極端的性別比，我們目前已將這132個沒有女嬰出生的村莊劃分為『紅色地區』，未來將會委託衛生部門派人進行更進一步的嚴密審查，以查明到底有沒有選擇性墮胎的情況發生，並盡快解決這樣的問題。」

據了解，印度從1994年開始已經明確禁止選擇性將女嬰墮胎，同時也積極推動「拯救女兒，教育女兒」（Beti Bachao Beti Padhao）這項提高女孩接受教育的社會福利運動。不過，對於大部份生活在印度村莊的民眾而言，女孩仍被他們視為家庭的經濟負擔，只有男孩才可以幫忙養家餬口，因此「選擇性墮胎」情形仍然相當嚴重。從印度2011年的人口普查可以看出，印度全國男女出生比重相當不平衡，在1000名男嬰出生時，只有943名女嬰出生。