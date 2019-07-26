基因導致「拖延」？　德國Erhan Genc博士：多巴胺濃度影響專注力

▲帶有酪氨酸羥基因的女性較有可能導致拖延行為。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者吳宛霖／綜合報導

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德國研究發現，基因可能影響人們46%的拖延行為，酪氨酸羥基因（TH gene）可能是引起拖延行為的重要因素，因為該基因會影響多巴胺濃度，造成注意力分散。此外，雌激素也可能影響女性的拖延行為。然而，學者指出，這項研究結果只適用女性，尚未在男性受測者中找到基因與拖延症的關聯。

之前的研究認為，拖延症和生物的心理因素有關，但2018年的《心理科學》期刊發表，有拖延傾向的人有更大的杏仁核（大腦中處理情緒的部位）。德國德累斯頓工業大學（Technische Universität Dresden， TUD）在研究同卵雙胞胎和異卵雙胞胎後發現，拖延症由基因決定，46％的拖延行為跟人體基因有關。

▲德國研究發現，基因可能影響人們46%的拖延行為。（圖／pixabay）

綜合外媒報導，德國波鴻魯爾大學（Ruhr-Universität Bochum，RUB）的研究人員對278名健康的男性和女性受試者進行基因分析後發現，帶有酪氨酸羥基因的女性較有可能拖延，她們腦內的多巴胺濃度也較高。Erhan Genc博士表示，「神經遞質多巴胺反覆增加認知靈活性，這並非不好，但往往伴隨著注意力分散。」

Gene博士在進行基因分析時，也讓參與回答問卷，調查他們對自己行為的控制程度。研究發現女性受試者對自己行為的控制力較差，有可能是拖延症患者，此外，她們的基因有高於水平的多巴胺。Genc博士指出，「女性可能會因為雌激素的影響，造成多巴胺濃度提升，並且反應在拖延行為上。」