美韓8月聯合軍演！北韓突翻臉拒收5萬噸白米糧援　南韓：確認中

▲ 金正恩6月底於板門店與川普及文在寅會晤，態度似乎有軟化跡象。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

請繼續往下閱讀...

北韓2019年糧食產量面臨10年來最低潮，約4成人口（1010萬人）糧食不足，南韓因此自5月起積極爭取提供糧食援助。但韓媒24日披露，北韓不滿8月將展開的美韓聯合指揮所演習（CPX），因此向世界糧食計劃署（WFP）表示，拒絕接受南韓援助。南韓統一部對此則回應，目前正在確認北韓官方立場。

南韓《京鄉新聞》24日報導，北韓與美國的無核化協商已經因美韓軍演陷入停滯，平壤當局如今更以此為由拒絕接受南韓糧援，顯示出美韓軍演問題是北韓美國無核化協商及改善兩韓關係最大的變數。

南韓政府高層今天稍早透露此消息，「北韓以8月的美韓軍演為由向WFP表態，不願接受我國欲提供的5萬噸國產白米，也可能是因為在國際社會的關注之下，北韓已經脫離最慘的糧食危機。」

南韓5月決定透過WFP糧援北韓，也與WFP簽訂諒解備忘錄，沒想到平壤當局突然拒絕。但政府人士也說明，此事應還有轉圜的餘地，「北韓是在協商過程中表示拒絕，但目前協商還未完全結束。」

另一方面，北韓外務省發言人16日接受官媒《朝中社》訪問時直言，平壤當局與美國間的實務協商因川金板門店會晤而步上軌道之際，美國卻違反最高領導者間定下的公約，準備與南韓展開代號「19-2同盟」聯合軍演，「若軍演成真，必將對朝美實務協商造成影響。」