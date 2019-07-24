巴基斯坦總理喊話結束阿富汗戰爭　塔利班48小時內將釋放2人質

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

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巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）22日表示，塔利班很快就會釋放2名人質，希望48小時內就能聽見好消息，「我會和塔利班見面，並且盡全力讓他們和阿富汗政府對話。」根據了解，獲釋人質是阿富汗喀布爾大學（University of Kabul）的英語教授，分別為62歲美國公民金恩（Kevin King）和50歲澳洲公民威奇斯（Timothy Weeks），他們已經被武裝組織哈卡尼挾持3年之久。

伊姆蘭汗表示，人質獲釋是和平會談的重要進展。他稱，一直以來都認為不需使用軍事手段解決阿富汗戰爭，回國以後就會與塔利班見面，「我在他們心中有點公信力。」

《美聯社》報導，金恩和威奇2016年從家鄉返回校園時遭到綁架。塔利班2017年發布影片，要求川普對阿富汗政府施壓，釋放哈卡尼成員阿納斯（Anas Haqqani），換取2名大學教授的自由。塔利班發言人穆札錫（Zabihullah Mujahid）還表示，金恩時常因為心臟和腎臟疾病發作而失去意識，如果人質生命安全出了差錯，美國政府必須負責。

▲美國總統川普與巴基斯坦總理伊姆蘭汗展開會談。（圖／路透）

川普22日與伊姆蘭汗在白宮會晤，討論阿富汗戰爭及喀什米爾問題。他表示，非常希望巴基斯坦能夠介入和平會談，終結長達18年的戰火，也提到給予高達13億美金（約為新台幣403億元）的軍事援助，「坦白說，我認為我們的關係進步了。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也於23日招待伊姆蘭汗。發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，「巴基斯坦在維繫阿富汗和平扮演重要角色。」

根據了解，哈卡尼（Haqqani）成立於1980年代，是一個活躍於巴基斯坦和阿富汗地區的武裝組織，據信與塔利班和巴基斯坦情報單位都有密切關係。他們涉入阿富汗戰爭，也被認為發動了一連串針對美國與北約軍隊的攻擊。