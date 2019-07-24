自己找回家的路！荷蘭父母流行把小孩雙眼矇住...載到夜晚森林「放生」

▲ 荷蘭人經常會將孩子們帶到樹林「放生」，讓他們自己找到回家的路 。（圖／翻攝自Linda Paul推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

請繼續往下閱讀...

每到夏天，不少荷蘭爸媽便會開始為他們的孩子規劃一項特殊的活動─「放生」（dropping），他們會在一天深夜開著車，將雙眼「被矇住」的孩子們載到森林中丟下他們，讓孩子憑藉著僅有的GPS設備和本身的方向感，自己找到回家或是回到童軍營地的路。他們認為「放生」過程刺激、充滿挑戰又艱難，也是訓練孩子獨立自主的最好方式。

根據《紐約時報》報導，荷蘭小孩從小就被教導「要靠自己解決問題，不要過度依靠大人」，為了訓練他們這方面的能力，不少荷蘭爸媽都會選擇讓快要邁入青春期階段的孩子，到森林中體驗「放生」。為了增加活動的困難度，他們甚至會故意開車亂繞，或是躲藏在樹林中，發出野生動物的叫聲，故意嚇孩子；也有些家長，為了讓挑戰更具趣味性，則會在一路上留下不少線索或設計關卡，讓孩子們透過解謎，慢慢找到回家的路。

嫁給荷蘭人的美國作家吉妮（Genine Babakian）提到，當她老公第一次向她提出「讓孩子去體驗『放生』」時，她感到相當驚奇，「我老公和他朋友在某個夏日夜晚，把5個孩子矇上雙眼，讓孩子們坐在後座，接著就前往森林，當車子在森林附近兜圈子時，剛好被附近警方看到，我本來以為他們會因為『綁架、遺棄孩童』就此登上新聞版面，沒想到警方聽完他們要去放生後，笑著回應『好好享受吧！』，我才知道，這項活動在當地早已是歷年傳統，連警方也見怪不怪。」

▲ 荷蘭父母會在夏季開車載孩子到樹林中「放生」。（示意圖／pixabay）

11歲的史丹（Stijn Jongewaard）過去每年暑假都在電玩中度過，他的父母希望他有所改變，於是在今年第一次讓他提驗了「放生」。史丹的媽媽塔瑪拉（Tamara Jongewaard）表示，「史丹將要邁入青春期，我們能夠教他的時間已經越來越少，現在是他必須承擔更大責任與自己最決定的年紀了。」

史丹回憶，當時他與朋友們在深夜裡走了長達三小時的路，彼此都已經累到說不出話，營地卻彷彿還有好遠的距離。他像一具殭屍般直盯前方，心裡只想著「爸媽現在都已經睡了，妹妹也睡了，我的大腦好累，腿也好痠...」

拖著疲憊身軀，史丹與朋友們終於走到了中繼站，他們用手上的GPS換到了點心和水，稍微果腹後，已經沒有GPS的他們只能憑藉本身的方向感，走完剩下的路。不過，過程中沒有任何人抱怨，畢竟他們也沒有力氣抱怨。史丹說道：「我要繼續走，我不知道為什麼我還要繼續走，但我就是必須繼續走。」

▲ 終於來到營地，史丹等人又餓又累。（示意圖／取自Pixabay）

終於，在凌晨2點左右，史丹等人誤打誤撞回到營地，他們圍著營火，狼吞虎嚥的吃下工作人員替他準備的香腸捲，在呆呆望著火堆片刻後，便搖搖晃晃鑽進帳篷中，陷入熟睡。

史丹提到，隔天早上，當他睡眼惺忪從帳篷走出來時，他覺得自己像是一名什麼都見識過的老兵，「有了這次的經驗，我想以後我有小孩後，也會來『放生』他們，因為這個活動能讓你學到，即使處在困境，只要繼續走、一直走，就能找到出口。」

負責領導孩子參加「放生」活動的童軍小組長瑞克（Rik Oudega）也補充，「參加放生時，你完全只能靠自己，這真的讓你覺得自己主導了一切。蠻多荷蘭人回想起他們小時候的『放生』，都會覺得收穫滿載。」