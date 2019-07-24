15歲嫩妹坦承「我睡了老闆」！　慘遭暴怒老闆娘剃成「狗啃平頭」崩潰跪地

實習記者黃可昀／綜合報導

越南義安義壇縣（Nghia Dan）一名15歲嫩妹先前到美容店當學徒，自己本身也留著一頭烏黑亮麗的長直髮，為年輕外表增添了不少魅力，和老闆娘的感情更如同親姊妹，常一起到處逛街、吃美食。想不到她私底下竟然和老闆有著不可告人的親密關係，這段不倫戀曝光後，她馬上遭暴怒的老闆娘痛毆一頓，不僅拳打腳踢，連美麗的長髮也當場被剃到宛如「狗啃」的小平頭。

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綜合外媒報導，老闆娘PO出一段影片並表示，「我竟然養了一隻狐狸精在家」，當初看這位單純小妹妹獨自從鄉下來學美容，便基於照顧妹妹的心態，帶著她到處吃吃喝喝，還教她怎麼打扮自己，「沒想到她卻睡了我老公！」

▲老闆娘PO文指控學徒竟然睡了自己老公。（圖／翻攝自當事人臉書）

老闆娘一直把這名嫩妹當作姊妹淘，得知自己被背叛後痛心又憤怒，直接衝去和對方理論，在嫩妹承認確實「和老闆睡過」之後，她立刻理智線斷裂，不顧對方尖叫、求饒，直接一把抓起秀髮猛力搖晃，甚至拿出剪刀把對方亮麗的秀髮全剪光，只剩下參差不齊的短髮，就像是個小男生一般，原先的長髮魅力頓時消失。

嫩妹被老闆娘兼正宮狠狠「修理」一番後，狼狽的跪坐在地，並羞愧地摀住臉不敢抬頭，看著自己散落一地的髮絲不禁崩潰大哭。影片曝光後，不少網友認為老闆也有很大問題，不該只對女方出氣，「應該先處理老公啊！」「一個巴掌拍不響啦！」而老闆外遇行為恐怕已經違法，因為和未成年少女發生關係將要面臨刑責，老闆娘動用私刑的舉動也觸犯了法律。