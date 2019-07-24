古巴「謎樣聲波」致腦部變異　美外交官：一直聽到尖叫聲

▲美國駐古巴大使館。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

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美國駐古巴外交人員報告，常常聽到嗡嗡聲、金屬摩擦聲或是刺耳尖叫聲從特定方向傳來，也逐漸出現睡眠障礙、記憶力變差等問題。美國賓夕法尼亞大學研究團隊23日發布調查報告，他們從核磁共振影像中發現，病患的「小腦」確實出現異於常人的地方，但是仍然不清楚成因。對此，古巴政府否認利用聲波蓄意攻擊。

根據了解，美國駐古巴外交人員表示，自從2016年就時常聽見奇怪且響亮的噪音，有時候時間甚至長達30分鐘以上。除此之外，還有耳朵劇烈疼痛、頭痛、注意力無法集中的症狀，已經對生活造成嚴重困擾。

科學家檢視40名病患的腦部磁核共振圖，並和另外48位成人對比，發現2組受試者的小腦有著明顯差異。放射科與神經外科教授凡瑪（Ragini Verma）表示，雖然臨床症狀非常像是腦震盪，但是腦部圖像又不符合任何一種已知創傷或是疾病。史旺森博士（Dr. Randel Swanson）說，如果在不知情的情況下看見這些磁核共振圖，還以為患者從軍時經歷爆炸事件，或是車禍導致腦部受傷。

根據研究，人耳能夠聽見的聲音不會對中樞神經造成持續性傷害，患者聽見的聲音通常來自壓力或震動引起的感官刺激。賓夕法尼亞大學腦部創傷中心史密斯博士（Dr. Douglas Smith）表示，也許噪音不是問題的癥結，「我們認為，那些聲音可能是其他事物洩漏的結果。」

研究團隊指出，他們無法取得患者以前的腦部磁核共振圖像，因此難以比較駐紮古巴前後的差異。此外，也還不確定這項發現的重要性。美國國務院和聯邦調查人員表示，還沒辦法釐清噪音成因，「只能說可能與非自然創傷有關。」

▲美國外交部北美事務部副部長塔布拉達（Johana Tablada）（圖／路透）

CNN報導，古巴政府強烈否認針對外交人員施加攻擊，稱這些臨床症狀來自其他原因。外交部北美事務部副部長塔布拉達（Johana Tablada）說，調查持續2年多，卻還是沒有證據說明這是一場蓄意攻擊，「我們要求美國政府不要再操作這個議題，找藉口侵略我們國家的經濟、人民和向心力。」