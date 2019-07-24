車子燒毀後失蹤！加拿大情侶陳屍偏僻公路　警：2未成年男性列嫌疑犯

▲加拿大警方將兩名失蹤少年列為嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

請繼續往下閱讀...

一對情侶日前在加拿大北部準備展開公路旅遊時，被發現雙雙陳屍在偏僻公路旁，因地處偏遠缺少監視器與目擊者，案情一度陷入膠著。不過就在案發地點470公里處，發現一輛燒毀的汽車，汽車不遠處還發現另一具男性屍體，警方指出，車主是兩名未成年少年，目前已經將失蹤的兩人列為嫌疑犯。

24歲的加拿大籍女子迪斯（Chynna Deese）與澳洲籍男友福勒（Lucas Fowler）15日被發現陳屍在卑詩省（British Columbia）北部阿拉斯加公路（Alaska Hwy）旁。警方表示，兩人是遭到槍擊身亡，但目前除了事發前兩天的加油站監視器畫面外，尋無其他造成兩人死亡的證據。

▲情侶最後身影曝光。（圖／翻攝自Twitter／@LexiDaish）



案發後不久，在事發地點約470公里外，發現一輛被燒毀的汽車，且在距離車輛2公里處發現一具男性屍體。警方先前僅公布車主是19歲的麥克勞德（Kam McLeod）與18歲的斯梅蓋斯基（Bryer Schmegelsky），目前兩人下落不明，可能與情侶謀殺案有關，不過加拿大皇家騎警（RCMP）23日正式將兩人列為嫌疑犯。

- 19yr old Kam McLeod & 18yr old Bryer Schmegelsky of Port Alberni last seen Thursday in Dease Lake

- their red/grey Dodge pickup truck found on fire on Friday about 50kms away.

- the body of unidentified man in his 50s found 2kms from vehicle. RCMP release composite sketch pic.twitter.com/yA5cDf8UtA

至於在兩名嫌疑犯車輛外2公里發現的男性屍體，同樣死於槍傷，但遺體上還有焚燒的痕跡，目前尚未確認身分。警方也公布了該名男子的素描畫像，年約50、60歲、頭髮灰白、留有濃密鬍鬚、身高在172公分至177公分之間，並具有高加索血統。

►►加拿大自駕旅行…車半路拋錨拒救援 情侶離奇陳屍偏僻公路



►►離奇陳屍偏僻公路…情侶最後身影曝光 警：2名失蹤少年恐涉案