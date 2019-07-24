英國樂園又故障！4年前追撞「軌道直插腿」　遊客困半空驚喊：以為要重演

▲遊客被困在空中近20分鐘。（圖／翻攝自Twitter／@TerryBpne）



記者張方瑀／綜合外電報導

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曾名列世界10大主題樂園的英國「奧爾頓塔」（Alton Towers）23日下午發生故障意外，知名的「微笑飛車」（Smiler）運轉到一半突然停止，整車遊客被垂直掛在30公尺的高空上近20分鐘。這已經不是該設施第一次出事，這輛雲霄飛車曾在2015年發生過追撞意外，導致16人受到輕重傷。

「奧爾頓塔」發言人向《太陽報》表示，已經將遊樂園門票全額退費給受困遊客，維修團隊目前正努力找出故障原因。從目擊者拍下的畫面可以看到，有幾十名遊客被近乎垂直地掛在30公尺高的軌道上，只能直直地盯著天空，將近20分鐘後才順利脫困。16歲的佛萊爾斯（Dylan Fryers）說，被困在上面時讓他近乎崩潰，「幾年前發生的意外開始不斷出現在我腦海裡。」

At Alton Towers and staying over in a pod with Sam. Nearly stuck on the Smiler tho... pic.twitter.com/DhSE3A25nn

斥資近7億打造的「微笑飛車」不僅以旋轉18圈聞名，同時也以超高故障率讓遊客止步。2015年6月「微笑飛車」的其中一節車廂，以時速84公里的速度撞上另節靜止車廂，造成車上16名乘客受到輕重傷，其中2名女性的雙腿直接被軌道插入，必須截肢才能保命。事發後幾個月，「奧爾頓塔」的母公司默林娛樂（Merlin Entertainments PLC）被判支付500萬英鎊（1億9225萬元）的罰款。

Alton Towers Smiler ride breaks down leaving people suspended 100ft in the air.https://t.co/nlnteaTMrh pic.twitter.com/EX7111pCjw