川普驕傲封新英相強生「英國川普」：人民愛他如愛我一樣

▲川普稱新英相強生是「英國川普」。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

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英國前外交大臣、前倫敦市長強生（Boris Johnson）當選為保守黨黨魁，將宣誓就任新一任英國首相。而美國總統川普也在出席活動發表演說時祝賀，他提到，英國人民封強生是「英國川普」，而且像愛自己一樣愛新首相。

川普23日於華盛頓出席活動，台下全是年輕的粉絲，他表示，「一個非常好的人準備要成為英國首相了，他強悍又聰明，他們說他是『英國川普』，大家都說這是一件好事」、「那邊的人（指英國人）都很喜歡我，這就是他們想要的，這就是他們需要的，他會完成這一切，強生非常棒，他會做得很好」。



此外他也稱讚了現任脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Farage），川普提到，他有信心法拉吉會跟強生一起完成很棒的事情。川普先前就曾多次稱讚過強生，並且酸前任首相梅伊，認為脫歐協議會失敗都是因為「梅伊忽略他的意見」。



川普23日出席「Turning Point USA」辦給年輕學生的暑期論壇，台下大約有1500名青少年，許多人大喊「USA」表達對川普的支持，更有不少人戴著「讓美國再次偉大」的招牌紅色帽子。

強生在近16萬保守黨黨員中獲得較多支持，以66％的得票率擊敗現任外相杭特成為黨魁，並取代即將卸任的梅伊（Theresa May）成為首相。不過，在保守黨選舉結果公布後，即便強生尚未正式組閣，網路上已經掀起一片反對聲浪。根據推特全球流行趨勢，強生的名字一舉躍升至第一位，但「不是我的首相」（#NotMyPM）標籤也飆升至排名第四。

▼台下聚集的年輕川粉。（圖／路透社）