他載273kg冰毒「撞凹路邊警車」　1小時後被逮捕…毒品價值43億

▲警車停在路邊也遭殃。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

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澳洲一名28歲男子22日開車撞上雪梨警局外停好的警車，造成重大損失，令人驚訝的是，他車內竟藏有273公斤的安非他命，價值超過2億澳元（約台幣43億元），載有大量毒品的行為很快就被抓包，他隨後被指控供應大量毒品、疏忽駕駛罪名。

▲男子將毒品裝箱。（圖／路透）



CNN報導，該名男子先把毒品裝進夾鏈袋，藏在數個紙箱裡，沒想到他卻撞上路邊停妥的警車，造成公務用車凹陷，事發1小時後，警方追上他並搜查他的車，發現價值突破2億澳元的安非他命。警方表示，事故中無人受傷，然而警車遭受重大損失。

Australia drug runner crashes meth van into police car https://t.co/MLAkieSVWd

甲基安非他命又俗稱冰毒，BBC指出，澳洲冰毒擁有全世界最高的價格，越來越多犯罪集團也抓緊漏洞販毒。回到6月，澳洲海關才查獲約1.6公噸來自泰國的毒品，藏在音響內部。

據了解，姓名未公布的男子被拒絕保釋，他的豐田汽車（Toyota）則被扣押。警方呼籲，若有駕駛掌握當時的行車記錄器或任何其他資訊，都可以與調查人員聯繫。