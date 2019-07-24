祝賀強生勝選！伊凡卡承襲老爸「拼錯英國單字」　急刪文遭洗版

▲伊凡卡在推特拼錯單字。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

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英國保守黨黨魁選舉結果23日出爐，前外向強生（Boris Johnson）擊敗對手杭特（Jeremy Hunt），當選新任黨魁及新首相。美國總統川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）透過推特祝賀強生，不過她卻把英國的單字拼錯，變成「United Kingston」（應為United Kingdom），雖然她立刻刪文，但還是被網友備份與瘋傳。

川普在推特寫錯字已不是新鮮事，伊凡卡這次則承襲爸爸的特色，她在推特標記強生的帳號並寫道，「恭喜鮑里斯強生成為英國下屆首相。」不過，她卻拼錯單字，王國（Kingdom）變成金士頓（Kingston），尷尬的是金士頓還是知名記憶體生產商的名稱。

Say what you want, but my favorite place in the United Kingston has and always will be Landon. pic.twitter.com/24uviDFzPI

伊凡卡隨後刪除貼文並發布新貼文，雖然她更改錯誤，許多網友還是洗版嘲諷，甚至製作gif圖檔，「我14歲，拼音都比你好」、「有其父必有其女」；不過，也有人幫伊凡卡說話，「這是自動校正造成的」、「難道大家都沒打錯字過嗎」。

川普此次的貼文則沒有出包，他恭喜強生取得勝利，未來將會相當出色。川普曾稱呼強生是他的朋友，據悉兩人本周也有通話。

BBC指出，強生在接替梅伊（Theresa May）首相職位後會開始重組內閣，他預計24日入主唐寧街10號。他在勝選後表示，自己的首要任務是處理脫歐議題並團結英國。