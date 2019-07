男友搭機偷瞄正妹！兇悍女吃醋髒話連飆...直接「抄筆電狂巴頭」

▲兇悍女友不滿男友偷看別的女生,拿筆電打人。(圖/翻攝自推特/@juliascorupco)

記者錢玉紘/綜合報導



美國社群媒體上近日流傳一段凶狠女友教訓男友影片,在一架班機上,一名女子疑似覺得男友一直偷看其他女生,醋勁大發,竟然直接拿筆電網男友頭上砸下去,口中還不斷罵髒話,誇張行徑全被其他乘客錄了下來。

這起事件發生在美國航空(American Airlines)一架由邁阿密飛往洛杉磯的班機上,影片中可以看到,一對情侶坐在位子上吵架,女友不斷大聲喊著「你他X是在看別的女人嗎、你是在看別人嗎」,空服員試圖上前勸架,並表示機上還有小孩子,要女子冷靜,但她情緒激動,越罵越兇,還叫男友「給我閉嘴」。

一名空服員請該女子拿包包移到前面,女子起身,但威脅男友「你要是不跟我來,就永遠別想再看見我」。眼見吵架已經快變成打架,空服員便改請男友先離開位子,但是兇悍女友不服,擋在走道上不讓男友離開,男子回嗆「你現在是在羞辱我」。

聽到這句話,讓瘋狂女友氣炸了,大罵「我是在羞辱你?」一邊站起身來,追著往前走的男友,接下來直接拿起手上的一台筆電,狂打男友,非常暴力,有乘客發出尖叫聲。最後該女拿了自己的包包,堅持要下飛機,一名男性工作人員對她說「你會被以攻擊罪起訴」,女子則憤怒回答「隨便啦」。

綜合外媒報導,該女子下機之後隨即被逮捕,但不確定是否有被起訴。美國航空發表聲明表示,「當下已經請了執法人員,兩名涉事乘客都離開飛機,感謝所有員工積極處理這個狀況,盡速排除,他們讓所有乘客獲得安全舒適的環境」。

