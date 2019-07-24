美中29日重啟新一輪談判！　美方率團赴上海「為期2天」

▲川習於G20會上談定重啟貿易談判。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

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最新消息指出，美中新一輪高級別貿易談判將於下周一(29日)舉辦；美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），將再次率領貿易代表團前往中國上海。

此次貿易談判將是川習6月在G20會面後，兩國代表團首次面對面協商；《彭博社》（Bloomberg）引述熟悉時程的匿名消息人士指出，萊特希澤21日率團抵達上海後，將和中方展開為期2天的貿易談判，針對尚未解決的議題進行廣泛討論，但並不期待會立刻出現重大進展。

▲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透社）

今年5月，美中兩國貿易談判進展一度傳出好消息，令外界不少人認為爭端將要告一段落；然而疑似因中方突然對談妥的協議反悔，令美方大感錯愕與憤怒，隨即互相展開影響甚深的關稅制裁。對此，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，「對於總統川普而言，重點在於我們要達成協議，一個適當的協議，一個很好的協議，這比確切的時間表還要重要多了。」

羅斯點出川普的邏輯，「總統的觀點就是，取得令人滿意的協議，不然就是貿易戰，所以（談判）時間到底要多久，根本不能確定。」他17日也曾表示，如今根本的問題，其實是在於中國會不會又改變心意。

為了釋出善意，川普日前接見7大科技公司執行長，討論鬆綁對中國通訊製造商華為的制裁；羅斯進一步指出，將在未來數周內受理美企向華為供貨的豁免申請。