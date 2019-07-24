美國中央司令部司令：航母擊落伊朗無人機「可能不只一架」

▲美國海軍航母「拳師號」（USS Boxer），能夠載運30架飛機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

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美國日前對外宣稱在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擊落一架伊朗無人機，但事實上擊落架數可能不只如此。美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）對此回應，美國的確擊落一架無人機，但還有可能擊落了第二架，或是更多，但他沒有透露相關細節，說詞也相當曖昧。

綜合外電報導，美國總統川普當地時間18日指出，海軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）行經荷莫茲海峽時，船上雷達偵測到無人機已進入1000碼的防禦範圍內，因此採取行動擊落該架無人機。事件引起美伊兩國口水和證據的攻防戰，許多關鍵細節卻沒有被揭露。

4天後，美國一名要求匿名的官員表示，「毫無疑問，我們擊落了一架無人機…可能還擊落了另一架。」對此，麥肯錫接受《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）訪問時表示，「就像以往一樣，軍方提供的戰術畫面相當複雜，但我們認為擊落數是兩架。」

▲美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）指出，擊落的無人機可能不只一架。（圖／達志影像／美聯社）

麥肯錫指出，軍方用以擊落第一架無人機的武器並不是導彈，「而是用一種能夠讓無人機失去控制的電子訊號，或是類似脈衝的武器，擊落這架長得像直升機的伊朗無人機。」他說，防禦行動發起後，美軍雷達上的無人機訊號立刻消失，但他們沒有親眼看見無人機墜海應該激起的水花；然而，軍方的確有看見疑似第二架無人機墜入海中。

記者於訪問中再次確認，「所以你們打下了不只一架，而是2架無人機？」麥肯錫沒有給出正面回應，「我們有信心已經擊落一架，可能還打下了第2架，或更多。」載運量達30架飛機的拳獅號，事發當時正例行性派出直升機在空域範圍偵查。