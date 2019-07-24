參議院批准任命案！　美國代理防長將正式執掌五角大廈

▲美國參議院通過提名案，現任代理防長艾思博將正式執掌國防部。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

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美國參議院23日批准新任國防部長提名案，由代理防長艾思博（Mark Esper）將接任此懸缺。這是前防長馬提斯（James Mattis）於去年12月份提出辭呈後，五角大廈超過半年來再度有最高行政首長入主。

綜合美國媒體報導，艾思博為美國陸軍軍官出身，與現任國務卿蓬佩奧為西點軍校同窗。艾思博曾於1990年代波斯灣戰爭期間派駐伊拉克作戰，退伍後成為國防承包商雷神公司的說客。艾思博現職為代理國防部長。

美國參議院23日以90比8的懸殊差距，壓倒性通過總統川普提名的國防部長人選，這也是今年元旦以來，五角大廈迎來的第一位國防部長。川普原本主意的國防部長人選為前波音公司高層出身的夏納翰（Patrick Shanahan），但夏納翰卻捲入家暴風波，不得不退出提名程序。

依照法規，艾思博必須先卸下代理國防部長一職，才能被任命為新任國防部長，與此同時，海軍部長斯賓塞（Richard Spencer）將接替代理防長職務，他也將成為馬提斯辭職後，美國第3位代理國防部長。