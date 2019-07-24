0.14％選出的新首相！川普狂讚　英網友崩潰：強生下台

▲強生當選為保守黨黨魁，將接替梅伊成為新任英國首相。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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英國前外交大臣、前倫敦市長強生（Boris Johnson）當選為保守黨黨魁，將宣誓就任新一任英國首相，美國總統川普23日在臉書向強生道賀，並稱他會是一位很棒的首相。不過，強生還未正式就職，「不是我的首相」一詞就已經登上社群網站關鍵字熱搜榜，顯示不少英國網友對即將接班的強生內閣並不買帳。

強生在近16萬保守黨黨員中獲得較多支持，以66％的得票率擊敗現任外相杭特成為黨魁，並取代即將卸任的梅伊（Theresa May）成為首相。英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）將於24日正式邀請強生組閣。川普於推特上寫道，「恭喜強生成為新任英國首相。他會做得很棒！」

川普早在6月份對英國國是訪問時，就曾爭議性地介入英國此次選舉，川普當時向《太陽報》表示，強生是「一個非常好的人，非常有才華」，並預言強生「會是一位很好的首相」。

不過，在保守黨選舉結果公布後，即便強生尚未正式組閣，網路上已經掀起一片反對聲浪。根據推特全球流行趨勢，強生的名字一舉躍升至第一位，但「不是我的首相」（#NotMyPM）標籤也飆升至排名第四。

▼英國新任首相結果出爐後，「不是我的首相」登上熱門關鍵字。（圖／翻攝自Twitter）



英國民眾顯然對強生內閣的支持度並不高，許多網友紛紛表示，「完蛋了」、「英國人笑美國人選出川普當總統，結果現在選強生當首相」、「老天爺，怎麼會變成這樣」、「英國人快逃阿」。

有「脫歐大將」之稱的強生是一名堅定的脫歐主義者，始終主張英國應該要「硬脫歐」。他承諾無論是否與歐盟達成協議，他都會帶領英國在10月31日退出歐盟。英國民眾則憂心，硬脫歐將直接導致民生物資供給不穩定，對英國整體經濟造成嚴重打擊。

脫歐危機迫在眉睫，雖然乍看之下新政府還有3個月時間完成任務，但實際上，英國國會通常於每年7月至9月進入暑期休會，此外英國下議院每年9月中旬至10月上旬也會休會，方便各政黨召開年度會議，再加上周末所消耗的天數，實際留給強生的時間恐怕只有30天左右。強生23日也在發表致詞時說，「競選結束，開始工作了」。

除此之外，由於梅伊是主動請辭下台，而非遭國會以不信任案倒閣，因此新首相人選只能透過保守黨黨內選舉產生，而非透過普通大選程序，導致全英國只有15萬9000名保守黨黨員，具有資格決定新任首相，比例僅佔英國總人口的0.14％。在這種情況下，強生政府缺乏民意基礎支持，除了解決脫歐爛攤子外，他還需要一套完善的國內政策藍圖，確保自己的首相大位能座得穩固。

▼川普6月份訪問英國，與即將卸任首相職位的梅伊見面。（圖／路透）

