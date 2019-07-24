我被斧頭劈死！3歲童曝「前世埋屍處」…挖開全嚇傻：他4年前神隱

▲3歲男童表示，自己前世遭斧頭砍死。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

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孟婆湯忘了喝？敘利亞與以色列邊境的戈蘭高地一名3歲男童突然向家人說出自己的前世記憶，提及當初被殺害、藏屍的地點，並在當地村民的陪同下指認兇手，讓對方嚇得立刻認罪，一旁圍觀的人們也因這場遭遇驚得目瞪口呆。

德國心理治療師赫爾多（Trutz Hardo）將親自接觸擁有前世記憶的個案撰寫成《孩子們的前世故事：今日輪迴》（Children Who Have Lived Before:Reincarnation Today）一書；其中，有一段是由已故醫學博士「拉什」（Eli Lasch）轉述的3歲男童前世故事。

▲男童的額頭上，巧合地有著像被斧頭砍過的紅色印記。（示意圖／取自免費圖庫）



拉什表示，該名男童出生於相信輪迴轉世的德魯茲族（Druze），當他剛學會說話時，便面色沉重地跟家人說自己前世是被斧頭重砍頭部死亡，因此這一世額頭上才會有長長的紅色印記。家人聽完之後半信半疑，帶著孩子前往對方說的村落查看，試圖確認這起案件的真實性。

豈料，當男童進入村子時，突然想起自己前世的名字，當地村民一聽也嚇傻，因為這名男子早在4年前失蹤，他們還以為是被敵方部落的人給帶走殺害；當村民聽到男童說出兇手姓名後，立刻將對方帶來詢問，但他完全否認有殺人。

男童見狀，立刻帶著眾人前往埋屍地點，挖開才發現有一具成年男子的骨骸，且頭部剛好有遭利器攻擊的傷口，恰巧和男童額頭上的紅色印記符合，讓兇手當場嚇得發抖，立刻認罪。