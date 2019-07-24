Tag姐妹團購！日本「猛男筷架」超逼真　六塊腹肌光看就流口水

編輯／Ann 圖／翻攝自推特斉藤幸延@Yoshinobu Saito

有肌肉猛男陪你吃飯，相信是不少姐妹的夢想。現在一名來自日本的設計師幫你圓夢，推出一系列「肌肉猛男筷架」，超養眼線條，用筷子巧妙遮住重點部位，只是網友也議論，到底是吃飯還是吃它啦！

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▲「肌肉猛男筷架」採用3D列印超逼真。（圖／翻攝自推特）

來自日本的藝術家斉藤幸延，本身就是一位肌肉猛男，也因為對線條的迷戀，讓他運用3D技術列印出許多縮小版的「肌肉猛男」，而他們採用了仰臥起坐的姿勢，為的就是讓你放上筷子。

▲「肌肉猛男筷架」正面背面都結實。（圖／翻攝自推特）

仔細一看，就能發現，這些猛男們的肌肉線條相當逼真，就連腹肌也多達6塊，連帶胸肌、背肌每一處部位都十分緊實發達，可以說是不少女孩的夢幻天菜。除此之外，也提供了多種色澤，包括古銅色、銀色、肉色等，絕對能讓你滿意。當你把筷子放上時，就會發現猛男們繼續用緊繃的姿勢支撐，就好像花了很大力氣舉起筷子一般，是相當有趣的設計。

相信姐妹們使用這款「肌肉猛男筷架」吃飯，絕對每一餐都笑開花。而斉藤幸延將作品發佈上推特之後，也立即引起了廣大迴響。不過目前暫未對外販售，喜歡的姐妹們還是再耐心等候吧。

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