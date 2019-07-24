跟朋友出遊拍照沒靈感？幽默團體照POSE大合輯　下次就這樣拍

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和親朋好友們出去玩，每次都動輒5～10個人，甚至更多，而到了要拍團體照的時候，都覺得好尷尬，不知道要做什麼動作嗎？別再只會比YA、比愛心了，拍照就是要有互動感，快來看看這個搞笑的團體照POSE範例，下次就跟朋友們就這樣拍照吧！

정영록(Rokkyy), Honmonos（@o_rokkyy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 11 日 下午 9:52 張貼

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＃人頭系列

一張照片要容納那麼多人，首要任務絕對是要把每個人的頭都拍進去才行！可以試試看參考「千手觀音」的概念，大家的身體重疊沒關係，每個人只要從後方探出頭來就好，雖然前面的人比較可憐、臉最大，不過至少大家都有拍進去，而且畫面很有趣～

想要大家都清楚的話，也可以用這種視角，大家圍一圈往下看，遠遠的看還會有種萬花筒的感覺呢。

＃屍體系列

不好好躺、也不好好坐，把身體扭曲的越怪異越好，毫無調理的分散在各處，結果卻意外的和諧，這無厘頭的拍法可能得在沒人排隊的景點才適用，否則肯定會招來異樣的眼光～

＃融合背景系列

善用背景也是拍照的一大學問，但是要怎麼靈活運用又保持幽默感，來參考看看他們的照片吧。但是大家還是要注意，安全終究是最重要，危險動作要自行斟酌喔！

＃正襟危坐系列

朋友們可以約好穿類似的服裝，坐／站得直挺挺的，一本正經的拍照，看起來就真的像什麼奇怪的團體一樣，可能會把路人嚇壞。

＃高難度

如果嫌上面提及的拍法都太普通的話，高難度的動作也是有的，想拍出下面的照片，要同時兼具臂力與腰力，還要與掌鏡人完美配合才行。

最下面的人可能會有點辛苦。

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