出油扁塌OUT！做好頭髮養護「4步驟」，養成女星仙氣髮

▲時隔多年再推海鹽舒緩潤髮凝露，讓招牌海鹽系列變得更完整。（圖／品牌提供、翻攝自IG/christopherobinparis，以下同)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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昨晚才洗髮，今早又狂冒油，我們總在意臉部肌膚，但卻忘了頭皮也是肌膚一部分，也該被認真照料。頭皮養護做好，不僅能擁有健康髮絲，隨手一撥就能擁有女星般仙氣秀髮。

▲清潔和修護交給Christophe Robin。

說到夏季頭皮養護，就不能漏掉Christophe Robin的海鹽舒緩頭皮潔淨霜，不只在各大髮品賞屢屢獲獎，更是頭皮市場的熱銷之冠。經過多年研發，潔淨霜終於推出姊妹品-海鹽舒緩潤髮凝露，兩者互搭幫助頭皮深層清潔，並在髮絲養護中獲得完美平衡。

▲每天梳頭才能擁有健康頭皮。

日常生活中要如何落實頭皮與頭髮清潔呢？即使每天洗髮，像是油脂、其他分泌物總容易殘留在頭皮毛孔上，導致頭皮發癢，甚至造成落髮問題，做好以下清潔保養4步驟，就能獲得清新活力秀髮。

1.促進循環

洗髮前，建議先用梳子按摩頭皮，藉由這個動作幫助梳去頭髮髒污，更能有效促進頭皮血液循環。

2.清潔頭皮

將頭髮沖濕之後，先別急著清洗髮絲，要知道頭皮是臉部肌膚的延伸，也該每週清潔大掃除一次，藉由頭皮專用清潔產品將髒污和老廢角質去除，徹底清潔油脂髒污，讓頭皮深呼吸。

3.清潔髮絲

做好頭皮清潔之後，接著再針對髮絲來清潔洗淨，首先先將洗髮精在手心上搓出泡抹，抹在頭皮和髮絲上，切勿直接將洗髮精倒在頭皮，可能會因為濃度太高而刺激，造成敏感不適問題。



4.保濕潤髮

清潔步驟做足後，藉由深度保濕產品幫助重拾髮絲生命力，這個步驟能迅速讓乾荒髮絲喝保水分，讓秀髮光澤又充滿彈性。

▲Christophe Robin 海鹽舒緩潤髮凝露，250ml，1,260元。

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