英國政壇大砲！強生「口無遮攔」引關注　昔日記者問鼎首相大位

記者張方瑀/綜合報導

英國前外相強生(Boris Johnson)從保守黨魁選舉首輪投票開始,票數就一路輾壓其他候選人,在最後一輪投票的支持度更衝破70%,幾乎篤定成為下任首相人選。身為強硬脫歐派的他,不爽首相梅伊(Theresa May)的處處妥協的脫歐協議,因此在2018年9月宣布辭去外交大臣一職。離開內閣的他也沒閒著,而是繼續放話、投書反對政府的脫歐政策,投入黨魁選舉後,強生多次在公開場合強調,不論協議有無,英國都會履行在10月31日脫歐的承諾。

家境富裕的強生,出生於紐約上東區,少年時期就讀伊頓公學,畢業自牛津大學。在踏入政壇之前,曾擔任《泰晤士報》和《每日電訊報》記者,並在1999年至2005年間擔任《旁觀者》雜誌主編。從事媒體頁期間,他曾撰寫過非常多關於「疑歐論」的文章,近日更被《華盛頓郵報》踢爆,強生擔任駐布魯塞爾記者期間,利用不同於保守人士的激烈文筆,大肆批評歐盟的政策,但實際上只有一半可信。

2001年強生獲選成為保守黨議員,當時相較於其他保守黨議員,強生的態度顯得更「自由派」。在擔任議員期間,轉向支持《2004年性別承認法令》(Gender Recognition Act 2004),同意人民在滿足相關規定後,可以在身份證明中加註「後天取得性別」,更在2003年支持政府加入美國入侵伊拉克的行動。同時,強生並未辭去主編的工作,仍在《旁觀者》撰寫專欄,也時常上電視增加曝光率,成為英國最受矚目的政治人物之一。

接著在2008年,強生以53.2%的得票率成為倫敦市長。在競選期間,強生仍舊繼續用「爆炸性言論」吸引選民注意,包含公開違反保守黨政策,宣布支持特赦非法移民,並強調自己的土耳其血統。更坦承他在就學期間吸食過大麻與古柯鹼,引發輿論批評。另外,強生帶職參選,並在成為倫敦市長後辭去國會議員職務,讓支持民眾不悅。

強生在倫敦市長推行許多公共政策,包含禁止在大眾交通工具上飲酒,也大力發展倫敦交通建設。但是大砲性格的他,仍舊常常爆出許多令人訝異的言論,例如他同意在擔任市長的同時,繼續在《每日電訊報》寫專欄,並將薪酬的五分之一捐作慈善用途,原本一樁好事卻在強生上節目時脫口表示,大約25萬英鎊的專欄薪資只是「雞飼料」,讓各界連聲譴責,因為此金額是英國工人平均年薪的10倍之多。

2016年強生卸任倫敦市長後,民調指出有52%的倫敦人認為他「做得不錯」,隨後他也在「英國脫歐公投」運動中贊成投票脫歐,成為英國脫歐運動的領導人物,此舉也讓英鎊應聲下跌2%。同年7月在梅伊的延攬之下,強生成為新任外交大臣,當時有外媒推測,梅伊此舉是為了讓強生替自己的脫歐決定負責。

擔任外交大臣期間,強生的觀點屢屢與梅伊相矛盾,他曾表示,只要遵守世界貿易組織(WTO)的規定,英國就能順利脫離歐洲聯盟,而且能過得很好,所以即使是「硬脫」也不需感到恐懼。最後他也在2018年7月,在梅伊準備和國會報告脫歐計畫的30分鐘前辭職,此舉演激怒許多保守黨議員。

自梅伊請辭後,強生便野心勃勃地投入新任黨魁選舉,對外堅稱絕對會在10月底前脫離歐盟。不過,除了棘手的脫歐問題外,多位保守黨內閣已經在醞釀請辭。現任財政大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示,如果強生當上首相,他就會在就職當天請辭。司法大臣高克(David Gauke)也表明,如果「支持無協議脫歐」是留在內閣的必要條件,那他也會求去。外界推測,可能還會有更多希望可以重擬協議的內閣官員,會在強生上任後請辭。