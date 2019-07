雨彈狂炸！西裝男見「水淹地下道」傻愣　正妹瀟灑背著走影片瘋傳

Got off the train in Short Hills and witnessed this “rich person” gem. pic.twitter.com/B8HD1e9P1o

▲ 報導指出,艾許莉是在17日晚間拍下這段影片,強調她並不認識影片中的男女。

記者詹雅婷/綜合報導

請繼續往下閱讀...

美國這幾天多個地區受到雨彈襲擊,淹水災情不斷。只不過,近來一段淹水影片受到網友熱議,因為一名身穿西裝的男子準備進入淹滿髒水的地下道時,他並沒有主動往前走,而是讓另名女子背著他前進。

《紐約郵報》引述影片製作人艾許莉(Ashley Maas)的說法指出,17日那天降下大雨,當時這名帶著眼鏡的男子剛好與她同路,在下車後,朝著通往附近停車場的地下道前進。只不過,當時大量雨水從路面灌進地下道,台階濺起陣陣水花。

艾許莉表示,眼前的這一幕似乎是把西裝男給嚇壞,讓他的動作變得有些遲疑,而正當她拿起手機想把淹水情形拍下來的同時,一名女子突然現身,把手上的雨傘遞給他後,便毫不遲疑背著他往前走。

這段過程剛好被艾許莉給拍了下來。在她把影片分享至推特後,引發大批網友熱議,觀看次數目前已飆破290萬次。