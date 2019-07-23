黑肉底千萬不要穿「大地色及暗色系」的衣服　必學9招提亮穿搭法

炎炎夏日，很多女生都曬了一身健康的小麥色肌膚。不過，皮膚黝黑有時又會困擾很多愛美的女生，因為皮膚黑容易讓膚色顯得暗淡無光，在化妝時容易不顯色、而且五官輪廓更會變得不明顯。

該如何才能讓「黑皮膚女孩」們變得更亮麗、更搶鏡、更有自信？其實最簡單就是從穿搭上面下手，特別是慎選衣服的顏色。如果可選到適合自己的 LOOK，保證讓妳在這個夏天發光發亮，成為眾人目光焦點！

1：白色單品最顯白

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lilymaymac（@lilymaymac）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 12:22 張貼

白色最百搭，無論是哪種膚色都能達到提亮效果，而且它更是天然的反光板。澳洲網紅 Lily Maymac 本身擁有一身小麥色肌膚，身穿白色露肩連身裙的她，肌膚色調明顯亮白了不少。

Romee Strijd（@romeestrijd）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 13 日 下午 12:43 張貼

如果不喜歡一身白色穿搭的你，不妨參考一下維密天使羅蜜史戴（Romee Strijd），她以白色露肩荷葉邊上衣搭配黑色高腰短褲再配上白色短靴，同樣能夠展現活力又個性的一面。

2：紅色絕對是第一首選

鮮艷的色調既能提亮膚色，又能展現青春、活力的一面。而鮮豔色當中的紅色和小麥色肌膚的女生搭配起來更加合適。不妨像女星蔡詩芸和人氣網紅 Aimee Song 一樣穿上鮮紅色連身裙，既提亮膚色，又能彰顯摩登時髦的氣質。

lilymaymac（@lilymaymac）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 12:22 張貼

Aimee Song（@aimeesong）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 1:27 張貼

3：糖果色調服裝提亮膚色

粉藍色系服飾絕對是小麥色肌膚女生的「福音」，它能襯托出肌膚更顯亮度、嬌嫩的一面。而偏黃膚色的女生也不妨嘗試這個色調的穿搭，同樣讓你的膚明亮不少。

Romee Strijd（@romeestrijd）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 6 日 上午 8:16 張貼

冰沙感的粉藍 X 粉紅再穿上丹寧褲的搭配，擁有健康小麥色肌膚的維密天使羅蜜史戴整個人膚色變的更加明亮、散發出的滿滿的夏日活力感！

lilymaymac（@lilymaymac）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 上午 1:23 張貼

亮麗的糖果色調除了非常適合夏日的氣氛外，更非常適合小麥色肌膚的女生。澳非混血美女 Lily Maymac 一身糖果綠色運動風造型就非常搶鏡，再加上厚底老爹鞋和未來感的太陽眼鏡做搭配，時髦又有型。

吉克隽逸（@jikejunyi）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 13 日 上午 7:05 張貼

暖色系的橘色和黃色其實也十分顯白，有「黑美人」稱號的大陸女歌手吉克雋逸身穿的鮮黃色碎花裙，讓原本黝黑的她也多了幾分亮麗、光澤感。

4：淺灰色是另一塊反光板

除了白色外，淺灰色其實也就是另一塊反光板。它比白色只是暗了幾度的顏色，但也有提亮膚色的作用。女星蔡詩芸即使擁有一身健康的小麥色肌膚，但穿上灰色洋裝後，皮膚也明顯提亮了不少。

DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 29 日 上午 6:03 張貼

台灣潮模李函也是小麥色肌膚的代表，她以灰色短版背心搭配灰色高腰寬褲做出層次感，即使披上了黑色外套，卻一點也沒吃掉她膚色的明亮度，顯得高雅又時髦。

5：粉紅色有助柔和膚色

很多女生以為粉紅色顯黑，但其實只要挑選較明亮色調的粉紅色單品，例如淡粉紅色等，同樣也可以顯白。以粉紅色 oversized T 恤搭配淺灰色內搭褲，讓韓國女歌手 Jessi 也明亮起來。

6：最忌穿大地色及暗色系

擁有小麥色肌膚的女生最忌穿大地色系的單品，因為大地色和小麥色的色調最接近。例如像 Aimee Song 一樣以全身大地色系的穿搭示人，既不能讓膚色顯得白皙，反而變得暗黃。

除了大地色系，深色系的單品也一律禁止。澳菲混血美女 Lily Maymac 原本的膚色已經相當黝黑，穿上深色單品後，反而加重膚色黃黑的效果。

7：黑色是安全色

如果妳還是喜歡深暗色系，簡潔俐落的黑色絕對是首選。黑色雖然是暗色系，但它與白色同樣都是安全色，也是中性色調，就以日本名模長谷川潤為例，雖然黑色不能為她的膚色提亮很多，但絕不會顯得更黑。

黑白混搭的單品也是不錯的選擇。

8：多穿熱帶印花圖案單品

除了在顏色穿搭上注意外，小麥色肌膚女孩其實也很能駕馭印花圖案單品，特別是鮮艷的熱帶印花圖案或碎花等。還沒有穿搭靈感的妳，可以參考膚色偏黑的女孩代表 Aimee Song 以綁帶碎花洋裝搭配涼鞋，展現夏日感。

9：以露腰、露肩及熱褲展現微性感的一面

小麥色肌膚女孩渾身上下都流露出健康的性感，可能這就是她們的優勢吧！建議可多穿「露肉」的單品，如像女星 Shay Mitchell 穿的露肩上衣一樣，另外還有露腰上衣或迷你短熱褲等。

如果身材均稱，同樣是黑皮膚女孩代表的韓星孝琳這身穿搭值得不少小麥色肌膚女孩參考！既性感，又能展現迷人的夏日風情。

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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