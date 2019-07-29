12星座最容易成功步入婚姻的絕配組合　金牛+天秤喜歡一起花錢享受

有的星座容易被某些星座特質的人所吸引，甚至容易愛上同一星座的人，這次來看看哪些星座組合，特別容易產生火花、步入婚姻！妳可以參考自己和對方的金星，象徵情感的性格與吸引方式；月亮，代表內心中希望情感如何安定的感受；太陽、上升也可以列入參考範圍。

如果妳想了解更多，可以參考自己或對方的5宮（戀愛宮）、7宮（夫妻宮）、8宮（疾惡宮）是什麼星座，或是參考彼此星盤中，哪些星座佔多數，像是對方是摩羯座，可是星盤中有許多行星都在天秤座，這時就要同時參考摩羯與天秤喔！

青春激情組

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牡羊＆天蠍：火花瞬間激起

在較年輕時，這個組合很容易天雷勾動地火，兩人很快就產生情愫，進而交往，天蠍內在充滿了愛，但占有慾強；牡羊座雖熱情，但非常需要自己的發展空間，較我行我素，有時在相處一段時間之後，容易吵得不可開支，而這個組合需要多留意共同的金錢和資產的分配狀況。

隨著年紀增長，如兩人沒有改變相處方式，很容易產生火爆的情緒，在很多時候，這是非常適合談戀愛的星座組合，但要走一輩子，會有較大的考驗，畢竟激情是無法一直維持的，加上兩人的財產容易混淆不清，如何一起長時間相處是門藝術，不能只憑一時的感覺判斷。

處女座＆水瓶座：無法滿足彼此期待

處女座生性較一板一眼，做事有自己的步調和規矩，喜歡按照自己的方式前進，與人之間相處會有較多規範；但水瓶座沒有所謂的方式，喜歡跳躍的圖象思考、獨立的生活方式，有時少根筋，但對生活充滿理想和熱情，這完全不同的特質很容易突然互相吸引，非常有話聊。

但要注意的是，這個組合也容易變成其中一方期待太多，而另一方過於做自己，感情因此失衡，很常看到這個組合不是剪不斷、理還亂，不然就是其中一方有太多期待不停失望，而另一方依然做自己，形成一種失衡，然而這樣的失落感，卻讓處女座感覺更具吸引力，這組合吸引力雖強，有時卻容易只維持曖昧關係。

獅子座＆雙魚座：愛情小說的纏綿悱惻

這個組合中，雙魚座在初期完全符合獅子座想要征服的慾望，獅子座因某種征服感，對雙魚座愛不釋手，而雙魚在一開始也會因為獅子座的保護和值得依靠的感覺而傾心，這很像是愛情小說中的一種組合，滿足了彼此對於Mr.／Miss Right的一種幻想，如果長時間用這夢幻方式相處，也容易出現瓶頸。

其實這樣的組合有時會讓雙魚座喘不過氣，雙魚座有著空靈特質，但另一個面向代表著要有自己「虛無飄渺」的放空時間，而獅子對於這種虛無感很難體會，就會特別緊張，更會積極的想要陪伴在對方身邊，而雙魚就會讓獅子一直碰軟釘子，或是突然消失，如這個組合想要長久發展，就需要懂得什麼是誠實與忠誠。

成家立業組

巨蟹座＆摩羯座：渴望家庭很快步入婚姻

這個組合如果是在兩人都想要安定時遇見彼此，是很容易就邁入婚姻的組別，巨蟹渴望得到終身的歸屬依靠，而摩羯喜歡自己可以背負責任，而感到有成就與成長，但如果太過年輕遇到彼此，就容易出現其中一方想逃避壓力的狀況出現，巨蟹的心思太細膩，如果摩羯想避重就輕的與巨蟹相處，會讓巨蟹感到非常難過。

但因為這並不是個戀愛組合，而是適合婚姻的組合，有時因為太快步入家庭，雙方忘了戀愛的情趣，每天都在為了家在付出與努力，而忽略自己真實感受，或感覺很久沒做自己，因此巨蟹和摩羯一起相處時，不能只是在盡應盡的責任和義務，也要創造屬於彼此生活的浪漫。

金牛座＆天秤座：重視生活質感喜歡一起花錢享受

這個組合不一定以太陽為主，有時可參考金星或是月亮，或者是金牛座／天秤座能量較強的星盤組合，兩人具有相同的美感和對生活品味是很重要的，而金牛和天秤就特別重視這些，而這兩個星座的主宰行星都是金星，代表著愛與和諧，他們較無法忍受生活只是在度日子，會去創造較高標準的生活品味。

有時這是一個會願意花錢享受的組合，但這兩個星座，並不是要愛的多麼轟轟烈烈，但相處起來就是有一種舒服自在，金牛喜歡黏膩的相處方式，而天秤喜歡有人在身邊，與人相處的一種和諧感，兩者都有一種耐心和固執願意一起磨合，而因此培養出默契，而有趣的是，有些金牛容易吸引會賺錢或是有錢的伴侶。

雙子座＆射手座：喜歡一起冒險旅行

這個組合不一定會走入婚姻，同居非常的適合，兩人在一起可以有種放鬆自在感，但也容易太鬆了，而變得一起懶惰，射手座欣賞雙子的多才多藝和涉獵廣泛，而雙子座也欣賞射手座獨一無二的觀點和專業能力，兩人容易創造許多話題，也適合一起旅行，一同從事許多活動，就像是和自己的最好的朋友交往的那種感覺。

但這兩個星座缺乏耐心，有時會想要對方的思考迅速些、動作快一點，但學習尊重彼此的步調，學習在感情中如何進與退是很重要的，有時別太過做自己，別逞一時口舌之快，是彼此相處時必須克服的習題之一。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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