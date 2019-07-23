川普：10天可打贏阿富汗戰爭 只是我不想殺死一千萬人

▲美國總統川普會見巴基斯坦總理伊姆蘭․汗(左)時的畫面。（圖／路透）

記者朱錦華／綜合報導

請繼續往下閱讀...

美國總統川普周一(22日)在白宮會見來訪的巴基斯坦總理伊姆蘭․汗(Imran Khan)。在談及阿富汗問題時，川普「撂狠話」表示，他可以在10天內結束阿富汗戰爭。他說：「如果我想贏得這場戰爭，阿富汗就會從地球上消失。」但他又說：「不過我不想殺死1000萬人。」

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，川普表示，最近幾周為結束阿富汗戰爭，美國跟塔利班在談判上獲得「很大進展」，並明確表達他對美國在阿富汗持續駐軍的「不滿」。

川普說，美國在阿富汗戰爭中扮演的是「警察」的角色，而非戰士。美國可以迅速結束這場戰爭，但這會造成大規模傷亡。

川普告訴伊姆蘭․汗說：「我們就像警察。我們不想打仗。如果我們想拿下整個阿富汗，我可以在1周內贏得這場戰爭。我只是不想殺死1000萬人。你認為這樣有意義嗎？」

川普又說：「我有關於阿富汗的計畫，如果我想贏得這場戰爭，阿富汗就會從地球上消失。不是我誇口，阿富汗戰爭可能在10天內結束。但我不想這樣做，我不想走這條路。我們已經在阿富汗待了19年，這太荒謬了。」

儘管如此，川普依然希望巴基斯坦能協助美國脫離阿富汗戰爭的泥淖。伊姆蘭•汗也表示，希望未來幾周內阿富汗政府同意跟塔利班展開和談。