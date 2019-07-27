絕美蒂芬妮藍的燈心絨Air Max 1 ！陳冠希曝光CLOT X Nike聯名　一定要入手

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上次CLOT推出的花梨木麻將組不但迅速完售，也再次證明陳冠希主理的CLOT還有一定的聲量，然而，陳冠希也時常於個人IG發佈最新聯名，最近，他便公開了一雙未發售的Nike Air Max 1，並且未來可能發售哦！

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▲陳冠希曝光尚未發售的Nike Air Max 1。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

這次由陳冠希曝光的Nike Air Max 1，是一雙以燈心絨材質為主的鞋款，其整體配色以蒂芬妮藍呈現，而Swoosh（勾勾）與鞋舌則是運用粉色和藍色，讓鞋款散發出濃濃的夏日情懷，其中，這雙鞋還有一個最大亮點，那就是移除了外側的Swoosh與鞋舌的Nike Logo，不過，目前尚未得知任何發售消息。

▲整體色調以蒂芬妮綠為主，並搭配著燈心絨材質。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

▲將外側與鞋舌的Swoosh移除。（圖／翻攝自IG@edcee3000）

然而，除了可能發售的新款Nike Air Max 1以外，其實CLOT與Nike Air Max 1還有其他的合作款。2006年，陳冠希首次挑選Nike Air Max 1作為聯名鞋款，並命名為「死亡之吻（Kiss of Death）」，其設計加入了筋絡元素「湧泉穴」，進而開創中國風設計的先例，後續還有於2013年再次帶來以灰色為主調的新款「死亡之吻」，而這2款也被認為是Nike Air Max 1最經典的款式之一。

▲2006年發售的CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」。（圖／翻攝自StockX）

▲2013年以灰色為主調，再度發售CLOT X Nike Air Max 1「死亡之吻」。（圖／翻攝自StockX）

此外，燈心絨材質的運用也是近年的趨勢，其中，2018年推出的Sean Wotherspoon X Nike Air Max 1/97鞋款，則是出自洛杉磯古著專賣店主理人Sean Wotherspoon之手。他將Air Max 1的鞋底，結合Air Max 97的流線型設計，並以復古感十足的彩虹配色搭配「燈心絨」面料，而鞋墊上還有微笑Logo，是一雙細節滿滿的球鞋。

▲Sean Wotherspoon X Nike Air Max 1/97。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲將Air Max 1的鞋底，結合Air Max 97的流線型設計。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲鞋墊上的微笑Logo。（圖／翻攝自Sneakernews）

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