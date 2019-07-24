與美的距離就差這一瓶！盤點4款熱賣超過十年的「長青保養」　

盤點4款歷久彌新的經典保養品，每一款都必須要擁有啊～

1.Sisley 全能乳液40年

全能乳液2019年度限量瓶125ml，NT$7,300

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一貫以植物美容學為品牌精神的Sisley經典產品全能乳液，自 1980 年誕生以來獲獎無數，40年就從肌膚的自我修護觀點發展而成，幫助肌膚維持健康，至今從未改過配方，更被譽為乳液界的精品！

為持續傳遞跨世代的雋永傳奇，伯爵夫人伊莎貝爾．多納諾第二年邀請藝術家Elzbieta Radziwill為經典全能乳液設計限量瓶，攜手打造精彩視覺，奇幻多彩的花卉與水感的藍、綠色調植物柔和交織，銀色的蝴蝶和蜻蜓翅膀光彩奪目，停留在水彩染繪的積雪草葉片上，描繪出迷人盎然的祕密花園。

2.Albion 健康化妝水45年

限量45週年健康化妝水禮盒（健康化妝水330ml、健康系列洗髮精、200ml 健康系列護髮乳200g），NT$2,800

健康化妝水是Albion最著名的明星產品，自上市以來，每10秒賣出一瓶，每年狂銷300萬瓶以上，培養出許多健康化妝水的「鐵粉」。今年更為回饋愛用者，同時讓更多人認識健康化妝水，特別設計了日本傳統夏日花火節慶典活動，邀請消費者一同來慶祝健康化妝水45週年。

3. RéVive光采再生活膚霜22年

光采再生活膚霜 限量加大版75ml，NT$8,000

每兩分鐘賣出一瓶、連續22年銷售第一的發光霸主，受到許多好萊塢名人如：珊卓布拉克、米蘭達可兒等人愛用肯定，被譽為宛如「用擦的雷射」，獨家抗老核心「RES肌因活能科技」一夜有感用過必回購！

為歡慶22周年，今年特別推出光采再生活膚霜的限量加大版75ml，更加贈：ATP能量精露5ml +白晶煥膚面膜7ml +極緻光采潔膚霜7ml +光采再生亮白精華5ml +拋光煥膚組1入，超棒優惠

4.曼秀雷敦軟膏130年

曼秀雷敦軟膏130週年紀念版，12g／15g／35g／75g，NT$72／NT$100／NT$145／NT$220

每個家庭都有一罐的國民軟膏「曼秀雷敦小護士」，今年已滿130歲了！西元1889年，創辦人艾柏亞歷山大海德先生發明了「曼秀雷敦軟膏」，並提供給海外傳教士帶至中國、日本等地。如今，曼秀雷敦軟膏除了遍佈世界各地，更成為了每個家庭生活中的常備良藥。

今年，曼秀雷敦特別推出｢曼秀雷敦軟膏130週年紀念版｣，以手繪方式重新詮釋經典的小護士商標，相當值得收藏！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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