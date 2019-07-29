夏日頭皮狂出油長痘痘　洗頭時注意4步驟就有解

你也是一到夏天頭皮就出油、爆痘、搔癢的問題戶嗎？很有可能是每天錯誤清潔方式造成的，頭皮保養究竟該怎麼做？

1.洗兩次頭：頭髮、頭皮分開清潔

每次到髮廊洗完頭，都覺得好舒服清爽，甚至連幾天不洗頭都行，究竟差別在哪裡？大多數人洗頭時，常常會把洗頭皮和洗髮混為一談，會直接使用一般的洗髮精清洗頭皮，事實上頭皮是和臉部肌膚相連的「活」組織，和頭髮各自有不同需求，因此，正確的洗頭方式為「頭髮、頭皮分開清潔」。

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每天洗頭要洗兩次，並使用不同的清潔產品，第一次先以頭皮專用清潔「頭皮」和「髮根」，第二次再以洗髮精清洗頭髮的中後段；男性和短髮的人，則可以選用頭皮適用的二合一洗髮產品清潔兩次。

2.做頭皮檢測

頭皮不像臉部肌膚一樣可以隨時照鏡子，因此需要定期去做頭皮檢測，由專業髮型師為你挑選合適的清潔產品，並依照換季等變化適時更換。在各大髮廊都有提供頭皮檢測，另外Kérastase巴黎卡詩也提供櫃上免費頭皮檢測服務。

3.洗頭前先做頭皮按摩

記得在沙龍洗頭前，髮型師都會先幫你梳頭按摩嗎？在家也可以學著做！每日洗頭前，使用頭皮按摩梳梳理頭皮，將梳子頂在頭部輕輕旋轉按壓，增加頭皮的血液循環，並記得選擇的寬版有彈性的髮梳，梳毛要呈圓頭鈍狀，避免按摩過程頭皮受傷；洗完頭後，使用頭皮保濕噴霧保養，將頭髮分區，均勻噴在頭髮根部，再將手指伸進髮根，以指腹輕柔按摩，幫助保養精華吸收。

4.注意生活習慣、做好頭皮防曬

平時生活習慣也要好好檢視，是否經常熬夜、重口味、抽菸⋯等從事導致膚況變差的行為；外出記得戴帽子、撐傘，幫頭皮防曬，直直對著陽光曝曬，頭皮曬傷代謝不佳，也會造成毛孔阻塞、油水失衡等現象。

另外，若有染髮、使用造型品的習慣也容易造成頭皮問題，造型品要避免接觸頭皮並清潔完全、選擇漸層染髮取代整頭染髮。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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