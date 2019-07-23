宋祖兒大方揭白皙秘訣，注意這些防曬誤區＋好評防曬推薦

夏日防曬大作戰，你的防曬觀念正確嗎？錯誤的防曬觀，可是會不小心曬黑又悶痘唷！最近宋祖兒也分享了她個人的超白皙秘訣，白到發光的秘訣，最重要的步驟就是「防曬」，只要注意這些防曬誤區，你也可以成為人人羨慕的白雪公主～

防曬誤區1：沒有太陽就不用塗防曬？

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這樣想可就不對了！擦防曬目的是幫肌膚做層屏障，來避免紫外線傷害到我們肌膚。而在室外，即便是陰天、沒有明顯太陽照射也仍有紫外線，所以不論天氣如何，我們都還是要做好防曬的動作唷！

防曬誤區2：防曬後別急著上妝、出門

防曬要均勻的覆蓋肌膚，才能發揮其防曬效果，如果防曬的質地本身較難以滲透，建議出門前20分鐘就先將防曬塗抹好；若有上妝需求，則在防曬之後等待5～10分鐘，讓防曬稍微吸收後再疊上底妝，不僅能讓防曬更均勻覆蓋、也較能避免底妝起屑的問題唷～

防曬誤區3：防曬係數越高越好？

其實我們一般外出時，是不需要用到非常高係數的防曬產品。防曬係數越高、防曬劑的比例勢必越高，質地也會更稠一些，用上臉反而容易有悶厚、長粉刺的風險。因此，選擇臉部防曬時，建議找「清爽、係數合理、適合自己膚質的質地」來使用，不需要一味地追求高係數。

臉部防曬推薦1：Biore UV Athlizm極效防曬精華SPF50+／PA++++ 70g，NT＄590

這罐有多紅？在台灣未上市之前，許多櫻花妹在搶購它呀！醒目的大紅色包裝十分搶眼，精華乳質地清爽好推勻，上臉後不油膩、不乾澀、不泛白，用過真的會秒被圈粉～

臉部防曬推薦2：LANCOME 蘭蔻 超輕盈UV水凝露SPF50／PA++++ 30ml，NT＄1,950

蘭蔻的「超輕盈UV水凝露」是許多網友心目中的第一名防曬，這回全新改版，玫瑰金的包裝很是質感，搭配上舒服的水狀質地，上臉後保濕、沒有厚重感。最棒的是，推勻後並不會改變膚色、不泛白，同時不和後續的底妝打架，是款人見人愛的防曬蜜糖呀！

臉部防曬推薦3：Za 美白防曬霜EX SPF26／PA++ 35g，NT＄220

同為熱銷防曬霜再升級的ZA，相信小資女孩與學生們聽了都超開心呀！這回Za 「美白防曬霜EX」主打多效合一，防曬、提亮、保濕一次擁有，乳液狀的質地更為輕盈，延展性也提升許多，上臉後清爽中帶有微微光澤感，再加上白菜價格，果真是立馬擄獲人心！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠宋祖儿lareina、chuu_official、aozora723、IG@unihappi、@kkamlee12、@ayakokida、@emmi.hoang、@yumiilym、小紅書＠十月日杂99、draxe.com

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