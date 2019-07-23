縱火京阿尼前4天險犯罪！起底青葉真司真面目　住處流湯發臭宛如鬼屋

▲京都動畫縱火案，3層樓建築幾乎完全焚毀。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

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日本一名41歲男子青葉真司向日本知名動畫公司「京都動畫」（暱稱京阿尼）縱火，造成34人死亡、35人受傷。如今警方追查到青葉真司的住處發現，他不僅曾有前科，居住環境也相當糟糕，多次與人衝突，根本是一名「鬼畜男」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

日本雜誌《AERA》報導，一對父母透露，青葉真司小學畢業後，進入當地的公立國中就讀，之後才轉學，因為兒子讀同國中所以有聽說，但幾乎大部分同學都對他「毫無印像」。據悉，青葉真司數年前就出現怪異行動，住於茨城縣一間專門給失業者居住的低租金房內，當時也曾犯下罪行。

2012年6月，青葉真司在某日深夜裡闖入一間超商，並以菜刀威脅店員，大約搶走2萬日圓後逃跑，最後被警察以「強盜罪」逮捕，青葉真司因此入獄，並留下前科。直到3年前出獄，他改搬到埼玉市居住。

▲34人因為青葉真司喪命。（圖／達志影像／美聯社）

警察實際找到青葉真司前後的居住地，卻發現房屋狀況相當糟糕，除了停電外，冰箱內的食物已經放到腐爛留湯，冒出陣陣臭味，紅色的筆記型電腦螢幕被狠狠破壞，連房內的牆壁都有被鐵鎚敲壞的痕跡，宛如鬼屋。雖然房租僅4萬日圓（約新台幣1.1萬元），不算特別昂貴，但青葉真司也積欠許久。

附近的鄰居則說，青葉真司生活習慣相當差，「半夜一到0時4分，鬧鐘就一定會響」，且不時大聲放著動漫音樂。如此狀況即使搬到埼玉市也沒有改變，因為喜歡自行車，所以會在半夜騎著公路自行車出門；平日晚上開著轟天雷喇叭，發出「咚！咚！」的吵鬧聲；假日則整天放著遊戲音樂，絲毫不管附近鄰居。

【青葉真司容疑者４１歳まとめ】

▼身長１８０ｃｍ位の肥満体型、めがね姿、体臭を放ち「オタクっぽい感じ」

▼性格は凶暴、頻繁に騒音トラブル、隣人を脅迫

▼2012年にコンビニ強盗で３年半服役

▼精神障害あり、生活保護を受給

▼「小説を盗んだから放火した」と京アニへの恨みを主張#京アニ放火 pic.twitter.com/OfUKmXW5nz

一名鄰居就表示，14日午後，青葉真司突然用力撞他的房門，瘋狂轉著他的門鎖，又回到自己房內亂吼亂叫、狂敲牆壁，讓他受不了決定前往抱怨，希望青葉真司控制音量，結果青葉真司整個人暴走，一手抓著他的胸口，另一手扯著他的頭髮，威脅「殺了你喔，太囉嗦了吧，我也沒有餘裕了啊，閉嘴！」就這樣碎念近10分鐘之久。

鄰居回想，當時覺得「青葉真司真的會殺了人」，嚇得不敢多說。誰料，4天後青葉真司真的犯下這起奪走34條人命的慘案。但這起縱火案也讓青葉真司自己受到嚴重燒傷，頭髮被燒壞、衣服焦破，連鞋子也不見，腳底板紅通通，只有嘴裡仍然唸著「去死」、「竊盜小說的傢伙」等，隨後被送醫急救，目前仍處於昏迷狀態，難以讓警方偵訊。

報導指出，警方在案發現場附近找到一個疑似屬於青葉真司的包包，裡面裝了好幾把菜刀及槌子，另外也調到青葉真司買下40公升汽油的監視器畫面，當時他向加油站店員聲稱汽油是「發電機要用的」，如此推測，很有可能是蓄意犯案。如今，警方還在調查青葉真司的犯罪動機，要釐清青葉真司口中所說的「竊盜小說」一事，以及確切的犯案手法。

▲受害者家屬希望法律能制裁青葉真司。（圖／路透）