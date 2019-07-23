主子暴動！「貓耳長鍊戒指」可愛到尖叫　小天后瑞塔歐拉也拜倒

▲英國時尚歌手瑞塔歐拉演繹THOMAS SABO貓咪飾品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

請繼續往下閱讀...

貓咪主題飾品總是能正中廣大貓奴的心，德國飾品品牌THOMAS SABO就找來英國時尚歌手瑞塔歐拉（Rita Ora），佩戴神秘貓咪墜飾拍攝宣傳片，以高冷形象演繹此次貓咪造型首飾系列，勢必讓鏟屎官們尖叫。

▲歌手瑞塔歐拉佩戴金色神秘貓咪墜飾。（圖／品牌提供）

貓咪天生傲嬌卻散發魅力的個性，賦予THOMAS SABO貓咪造型首飾系列獨特魔力，透過一對呆萌貓耳和神秘慵懶的姿態，將貓咪時而無辜調皮、時而高傲優雅的各式迷人樣貌展露無遺，整個系列包括了戒指、手鍊以及長鍊，根本在召喚貓奴出手，無論是佩戴在指尖、手腕或是頸肩上，都可愛破表。

以純手工精製而成的貓系首飾，精彩地詮釋出貓咪令人抓摸不透的個性。畫面中身為品牌大使的小天后瑞塔歐拉，以一如既往的高冷造型，穿著咖啡色皮草外套，胸前展露金色的「神秘貓咪墜飾」，深邃的眼睛傳遞出睿智個性與靈敏直覺，彷彿擁有強勁力量與想法，將女性的神秘形象詮釋得恰到好處。

▲神秘貓咪墜飾NT$25,800（上）、造型卡瑪珠NT$6,680。（圖／品牌提供）

「優雅坐姿貓咪造型墜飾」則散發出有著慵懶氣質的貓咪，鑲上一輪星月與絢麗寶石，展現著貓咪穿梭在深夜中的靈巧。而點綴鋯石密鑲的貓耳戒指則呈現華麗光彩與俏皮可愛韻味，此款戒指亦可與長鍊組合搭配，打造出獨具特色的兩用造型，讓貓奴們寵愛每一種姿態的貓咪。

▲優雅坐姿貓咪造型墜飾NT$20,800（上起）、俏皮貓耳戒指NT$3,980、串珠手環NT$18,920。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

Sweet Jewelry Market 貓肉球戒指

身為鏟屎官一定都拜倒在貓咪的可愛肉球上，日本品牌Sweet Jewelry Market也以此為題，把貓咪肉球放在戒指上，推出4色，包括粉色、咖啡色、黑色等，精緻小巧適合女孩們日常佩戴，療癒模樣引發眾人尖叫。

▲貓咪系列飾品正夯。（圖／翻攝自Sweet Jewelry Market）