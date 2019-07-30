小紅書「跳繩減肥法」居家方便、燃脂勝慢跑三倍！實測一周瘦4公斤

還記得以前在學校時的體育課都有跳過的跳繩，現在卻是小紅書上最紅的減肥方法？小紅書上近期討論度最高的減肥方式就是跳跳繩，其實跳繩燃脂更是比跑步強三倍，有網友實測就在一周內瘦下4公斤！一起看看跳繩瘦身的方法吧！

＃為什麽跳繩比跑步更燃脂？

跳繩是屬於結合有氧、無氧的運動，可以減少肌肉的流失，另外跳繩能夠消耗更多熱量、燃脂率是跑步的3倍！且在跳繩結束後也可以持續燃燒脂肪，讓燃脂效率最大化。

請繼續往下閱讀...

＃跳繩怎麽跳？

STEP1：熱身運動



跳繩前建議先做好熱身運動、避免傷害到肌肉，可以先做個2組開合跳、每組30次，幫助活動手腕、腳腕、肩膀、手臂等部位的肌肉，讓身體開始適應接下來的運動。

STEP2：運動時間

初學者或是平時沒在運動的人，建議先以5～10分鐘為一組，一天可以做到2～3組即可，依據自己的體能狀況循序漸進慢慢增加數量，通常要跳超過30分鐘才能起到消耗脂肪的目的，但也不建議超過2小時，避免肌肉受損。

STEP3：跳繩方法

一般建議以最基本雙腳跳的跳繩動作鍛鍊即可，一次可以跳個20～30分鐘、一天跳2～3次（初學者、或是平時沒在運動的人可以減少數量），中間休息5分鐘，想要更燃脂的話，可以將速度控制在每分鐘100～120次（因速度比較快、不建議初學者嘗試），只要10分鐘就可以高效燃脂。

STEP4：肌肉拉伸



因為跳繩算是運動強度很高的點練、所以跳繩結束後，一定要記得充分伸展，建議可以做的簡單的伸展或是拉筋，讓剛剛鍛煉到的肌肉可以舒緩。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@____yyenn、@runner_jeje、@seolhwa939、@seolhwa939

【延伸閱讀】

《Misty》金南珠：「女演員不能超過50公斤，依然在減肥中」46歲還是超正的身材凍齡法大公開！(beauty美人圈)

不同血型的減肥飲食+運動！A型應采兒靠這招瘦13公斤，B型最適合這些運動(beauty美人圈)

女星產後瘦身方法！早午晚三餐公開，還有冷壓果汁小祕方，瘦成一道閃電不是夢(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。