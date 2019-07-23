2019韓劇女主爆款髮型圖鑑：申敏兒幹練C字短髮、林秀晶娃娃長髮最受歡迎

2019上半年不少韓劇討論度都很高，其中的女主角髮型更是讓韓妞常常截圖去髮廊，今天就一起看看2019有哪些韓網討論度很高的女主髮型，最近有換髮型的打算的話，就可以參考一下！

＃《輔佐官》申敏兒：精明幹練的C字短髮

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申敏兒（正名：新慜娥）在新劇《輔佐官》中飾演律師、國會議員，是個非常精明感戀的女強人類型，這顆C字短髮沒有多餘的捲度，非常俐落有型，很適合角色形象、也跳脫申敏兒以往給人的甜美氛圍！

這頭短髮幾乎沒有層次，微微亂翹的髮尾顯的很隨興，也很修飾臉型！另外平時也不用特別的吹整技巧，對於短髮新手來說很推薦！

＃《請輸入檢索詞WWW》林秀晶：娃娃瀏海弱化強勢印象

林秀晶在韓劇《請輸入檢索詞WWW》中的角色也滿幹練的，但是配上一頭娃娃瀏海，反而讓她看起來更逆齡、更有無辜感！

也不要有留瀏海就是裝嫩、不成熟的印象，看看秀晶小姐姐就知道了，放下捲髮的話會比較可愛浪漫、綁起頭髮又可以很精明幹練，瀏海也可以氣場外露！

>>同款髮型：《羅曼史是別冊附錄》李娜英

另外同款的髮型，李娜英在韓劇《羅曼史是別冊附錄》也有剪過，今年真的有很多姐姐們紛紛都剪了瀏海呢！不過李娜英的髮型整體長度約落在胸下、髮色也比較淺，要捲不捲的捲度也比林秀晶更多了隨興感。

＃《請輸入檢索詞WWW》李多熙：帥氣俐落的長直髮

長直髮以前可能會覺得清湯掛麵、學生頭，但是今年卻捲土重來、時髦的不得了！看看李多熙在《請輸入檢索詞WWW》的髮型就知道了，幾乎沒有任何捲度、連髮根也沒有刻意吹蓬，平時吹整只要注意用髮油帶出光澤、避免毛躁即可，一頭又長又直的頭髮非常俐落有範！

想要避免清湯掛麵的話，可以再髮尾打一點層次、降低厚重感喔！

＃《她的私生活》朴敏英：大勢層次剪髮型



朴敏英帶起的這款層次剪髮型，說是2019上半年最大勢的髮型也不為過！臉頰旁的層次碎髮，不僅有修飾臉型的效果，還可以綁馬尾或是包包頭收短、變成中長髮的感覺，可以隨心情變化兩款造型。

＃《春夜》、《耀眼》韓志旼：更顯逆齡的空氣瀏海短髮

從2019年初引發話題的神劇《耀眼》到最近的《春夜》，展現吃了防腐劑般的童顏外貌，韓志旼除了更新顏值之外、不變的就是這顆超減齡的短髮！髮尾稍微厚一些、加上可愛的瀏海，讓整個人顯得更逆齡，即使演出大學生的角色也無違和！

＃《觸及真心》劉寅娜：氣場全開的大旁分長髮

劉寅娜在《觸及真心》中本來就是演一位女明星，多數時候都是留著這頭長直髮，雖然沒有捲度、跟剛剛的李多熙款非常類似，但是透過淺髮色、無辜的妝容，顯得更為柔和、但又自帶氣場！

長直髮的話，也可以塞耳後、配上今年大紅的髮夾造型，會非常有造型！

只要用電棒稍微上一點捲度，整個女明星的霸氣就出來了！舉手投足都有種撫媚的感覺、女人味十足！

文／美人圈 圖／翻攝自jtbc 보좌관、tvN、MBC、머니투데이、YOOINNA_YGOFFICIAL、IG@dahee0315、@rachel_mypark

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