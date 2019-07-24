華為繼續參與英國5G建設？　英國官員：我們還沒決定

▲ 華為在英國的命運懸而未決。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

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英國政府對於華為是否能參與5G建設的決議將延後發布。文化大臣萊特（Jeremy Wright）表示，「政府對於華為在5G建設應該扮演何種角色還未拍板定案。」

▲英國文化大臣萊特（Jeremy Wright）。（圖／路透）

萊特進一步表示，美國對於華為制裁的影響目前尚未明朗，要是貿然做出決定，可能出現錯誤。他說，「美國決策對於華為產品未來的流通性與可靠性有極大關係，再綜合市場考量，都會影響華為參與5G網路建設的程度。」

美國在5月15日基於國安考量，禁止國內公司跟華為與其相關的68間公司進行貿易。但隨後就發放一些暫時許可證，允許部分公司繼續使用現存的華為網路與設施。

華為在禁令實施後，不斷否認使用其產品會有資安危機的疑慮，副總裁張建岡表示，「我們很有信心會與電信商合作於英國推展5G，在英國營運的18年間，我們與當地廠商建立了穩固的關係。同時也有證據顯示，如果把華為排除在外，將會對英國經濟帶來70億歐元（約為2438億台幣）的損失，建設5G的速度也會降低許多。」

英國政府尚未做出決定前，當地電信商已經著手5G的推動，但是風險非常高，因為他們使用華為製造的器材，因此如果政府決議禁止華為參與，就必須重新來過。

