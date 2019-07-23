外食族必讀！邢菲教你怎麼吃得飽還能減脂　

外食族減肥真的困難重重，高油、高熱量的外賣不說，晚上再跟朋友續攤吃個宵夜，肚子上的肥油是越累積越多！邢菲分享，吃的飽飲食技巧，跟著做讓你簡單吃、快快瘦！

＃肉可以吃，但不吃過量

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雖然說肉是很好的蛋白質來源，但對於外食族的人來說，肉類料理往往過於加工，不論是油炸還是過度的調味，都會讓減肥期間不知不覺攝取過多熱量。

邢菲分享，減肥時間會大量攝取蔬菜、減少肉食品，因此喜歡選擇蘑菇、香菇這類口感像肉的蔬菜來代替肉料理。這對於外食族來說，其實也很容易執行，我們只需跟老闆說把便當主菜換青菜即可，吃起來很是省錢沒負擔。

＃不隨便碰米飯，非不得已五穀雜糧代替白米飯

別誤會，這可不是完全不碰澱粉的做法唷！不碰白米飯、白麵包等主食的做法，主要是避免直接、大量地攝取碳水化合物，而是改由其他較原始的食材中攝取，好比說玉米、紅薯紫薯等等。

＃餐間肚子餓，喝碗蘿蔔湯吧！

邢菲表示，如果正餐後若肚子還是空蕩蕩、沒有飽，那就喝碗蘿蔔湯吧！蘿蔔熱量低、脂肪含量少，而清湯品能快速增加飽足感。外食族若找不到爽口的清湯，也可以買杯無糖綠茶或是原味氣泡水來減少飢餓感，低熱量怎麼喝都不怕胖！

＃點心吃水煮花椰菜

晚上肚子餓想吃宵夜？吃下肚今天的努力就前功盡棄啦！邢菲說，如果真的很餓、很嘴饞食，燙一碗花椰菜、拌一點蠔油來吃，會是不錯的解饞選擇。花椰菜其實是減肥時期很棒的夥伴，它每100公克熱量僅約是白米飯的1／8，不只無負擔、有飽足感，還能多補充蔬菜膳食纖維。

文／美人圈 圖／翻攝自微博@邢菲、小紅書@邢菲fair、@小妖、@阿蒙超爱喝酸奶、@菜罐子装肉、IG@vegiehead

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