「夥伴的命回不來了」　京阿尼火災倖存員工：跟防災演練完全不同次元

▲京阿尼遭縱火，奪走34條人命。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

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日本動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）18日遭人縱火，造成34人死亡，35人受傷。一名倖存員工事後透露當時現場狀況，悲憤的說「夥伴的命回不來了，感到非常不甘心又氣憤，希望可以讓法律好好制裁嫌犯」。

綜合日媒報導，倖存員工形容，嫌犯在1樓縱火後不到10秒，如墨水般的黑煙就竄升至2樓，黑到伸手不見五指，且漸漸被濃煙嗆得頭暈目眩，只能逃到有陽光的陽台，就在那刻，他聽到同事在下方喊話，「沒問題的，跳下來吧」，於是他選擇跳下2樓，保住性命並僅雙膝擦傷。

倖存員工透露，其實平常京阿尼就有固定的消防演練，但回想起來，看著大家被火燒傷，也有人因為跳樓而扭傷呻吟，「這跟訓練是完全不同次元的東西，自己也是只要一步走錯，就會死亡，至今也不覺得自己活著。」

另一名倖存者則說，自己內心感受相當複雜，當時忙著逃跑，也不明白嫌犯說的「竊盜小說」是怎麼一回事。不過，「夥伴的性命已經回不來，不能接受的現實也有很多，為什麼要做這樣的事呢？類似的想法無法消失，只是非常不甘心又生氣，無法恢復，希望法律能好好制裁嫌犯。」