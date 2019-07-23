菸蒂是有毒垃圾！　研究：沒抽也一樣會危害植物生長

▲ 醋酸纖維素常被用於製作香菸過濾嘴，但卻需要長達10年才能被環境分解。（圖／免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

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隨意丟菸蒂除了造成環境汙染外，也會讓附近的植物長不出來？英國劍橋安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）一項最新研究，將菸蒂丟在盆栽中發現，無論有沒有抽過，菸蒂都會造成植物萌芽生長不易，對環境有所傷害。

據英國廣播公司報導，全球每年估計製造出4.5兆根香菸，而NBC新聞則認為估計製造出5.6兆根，而香菸中最常見的有害物質是醋酸纖維素，一種須耗時10年才能完全分解的塑膠，通常被用於製成香菸過濾嘴。

不過無論數量多少，大部分香菸被抽過後，都被不負責任地隨意亂丟。研究人員在劍橋市內採集樣本便發現，有些地方的菸蒂數量每平方米便高達128根。

▲菸蒂對普通雜草及三葉草都有影響。（圖／翻攝自Ecotoxicology and Environmental Safety）



研究人員將香菸放在盆栽中，裡面種植白花三葉草，另一組則放了與香菸相同大小的小木棍，結果發現有香菸的盆栽中，普通雜草發芽率降低了10%，枝條長度縮減了13%，而對三葉草的影響更大，發芽率降低了27%，枝條長度減少了28%。

該篇研究近日被發表在「生態毒物學與環境安全期刊」（Ecotoxicology and Environmental Safety）中，證實香菸無論是否抽過，菸蒂都會對環境產生莫大危害。

自20世紀80年代以來，菸蒂佔沿海城市垃圾中的30-40%，雖然菸草本身可以被分解，但醋酸纖維素需要數年才能完全消解，在此之前甚至會輾轉流到海中，聚積在深海海底。