離奇陳屍偏僻公路…情侶最後身影曝光　警：2名失蹤少年恐涉案

▲加拿大情侶最後身影曝光。(圖/翻攝自Twitter/@LexiDaish)



記者張方瑀/綜合報導

24歲的加拿大籍女子迪斯與澳洲籍男友福勒,日前被發現陳屍在卑詩省(British Columbia)北部阿拉斯加公路(Alaska Hwy)旁,由於地處偏遠,警方因此公佈發現兩人屍體前兩天的監視器影像,希望找到更多目擊者。然而在情侶屍體被發現後不久,在距離意外地點470公里處發現一輛燒毀的汽車,而在車輛約2公里外還有一具男性屍體,據調查,車主是兩名未成年少年,警方正在尋找他們的下落,不排除這幾起案件互相有關連。

▲情侶陳屍加拿大公路旁。(圖/翻攝自Facebook/Chynna Deese)



由於案發地處偏遠,加拿大皇家騎警(RCMP)調查數日仍缺乏相關證據,因此公佈發現兩人屍體前兩天的監視器影像,希望可以有更多目擊者出面提供證詞。該畫面是13日晚間,在事發地點約300公里外的加油站所錄下,當時迪斯(Chynna Noelle Deese)與福勒(Lucas Robertson Fowler)開著藍色小貨車,進入加油站準備加油並清理車輛,兩人在車旁熱情擁抱彼此。

BREAKING: This is the first video we’ve seen of Lucas Fowler and his Gf Chynna on their road trip... hugging at a petrol station in Fort Nelson on July 13. Full video @TheTodayShow shortly.@9NewsAUS pic.twitter.com/HuD8TsSqAq

福勒的父親、澳洲新南威爾斯(New South Wales)警局局長史蒂芬(Stephen Fowler)在記者會上表示,希望這段影片可以讓更多目擊者出面提供線索。目前警方公布一張可能是最後與兩人說話的男子素描畫像,是一名皮膚與頭髮較黑的白人男子,留有鬍子並戴著眼鏡.警方表示,他不是嫌疑犯,只是希望能找到最後目擊者。

ROADTRIP DOUBLE MURDER: Canadian police has released this composite of a man they want to speak to who was seen speaking with Lucas on the Alaska Highway.@9NewsAUS @TheTodayShow pic.twitter.com/T4lIJcazes

警方指出,就在發現迪斯與福勒的屍體沒多久後,在事發地點約470公里外,也是進入阿拉斯加公路最後一個城鎮迪斯萊克(Dease Lake),發現一輛被燒毀的汽車,且在距離車輛2公里處發現一具男性屍體,目前尚未確認身分。警方表示,車主是19歲的麥克勞德(Kam McLeod)與18歲的斯梅蓋斯基(Bryer Schmegelsky),兩人正計畫穿越卑詩省,前往育空地區(Yukon)工作,且過去幾天都未與家人聯繫,不排除這起案件與情侶死亡案有關。

Tonight @9NewsAUS Canadian police reveal they’re hunting for two men after finding a third body on the same stretch of highway where Lucas Fowler and Chynna Deese were killed. I’ll be LIVE from the Nothern Rockies at 6pm. pic.twitter.com/pscmnI4MIn