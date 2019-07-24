南太平洋超夯！中國、澳洲爭相投資　全為「鞏固」強國地位

▲美、日、紐、澳簽約替巴布亞紐幾內亞建發電廠。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

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14個坐落在南太平洋的島國，在大家的心目中應該是被棕欖樹環繞的海灘、熱情的居民，完全符合理想中渡假的樣子。不過這些總人口不到1000萬的小國，卻成為了新的外交戰場。這些國家在殖民政府離開後，紛紛開始實行自治，但經濟成長速度過慢，讓這裡成為全球最依賴援助的地區。過去幾十年來，澳洲一直是這地區最大的捐助國，直到中國開始在南海擴張勢力。

CNN整理指出，以斐濟、薩摩亞、萬那杜、巴布亞紐幾內亞為例，澳洲在2011年至2017年間，在這些國家投入超過3億美元（約台幣93億元）的援助，主要用在教育、醫療、政府管理與災後重建，光是巴布亞紐幾內亞的醫療援助，就支出超過2億美元（約台幣62億元）。但「你認為它需要的，並不是它想要的」，根據世界銀行的數據顯示，約有20%的太平洋島國人口，連基本的生活需求都無法滿足，澳洲經濟學家休斯（Helen Hughes）更直言「澳洲在這地區的援助是失敗的」，因為這些援助項目無法提供更多的就業機會，反倒影響了這些國家的經濟增長。

▲澳洲擬在巴紐建海軍基地，反制中國大陸太平洋影響力。（圖／翻攝自澳洲海軍官網）



反觀中國近幾年在該地區大量投資基礎建設，提供約3億5400萬美元（約台幣109億元）的資金，在這些國家興建政府大樓、港口、重建道路，例如2017年中國在巴布亞紐幾內亞完成了耗資8500萬美元的道路整建工程，讓交通往來更便利，也提供了更多就業機會。值得注意的是，中國給予的資金，並不像澳洲一樣屬於無償援助，而是以貸款方式提供，目前已有6個島國被國際貨幣組織（IMF）評為債務高風險國家。

從經濟角度來看，南太平洋島國擁有許多未開發的資源，包含漁獲、礦產、木材等，都是中國與澳洲積極和這些國家合作的原因。另一個最重要的因素就是「台灣」在南太平洋的影響力。目前台灣在太平洋地區有6個邦交國，除了會在國際會議上替台灣發聲外，台灣也對這幾個國家投入非常多的經濟援助。最現實的即是這14個島國的總人口或許才跟中國一個城市一樣多，但在聯合國的投票權卻跟中國一樣，這些國家面積雖小，但卻能成為強大的外交盟友。

▲總統蔡英文訪諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝）



對中國來說，和耗資數十億美元的「一帶一路」計畫相比，在南太平洋的投資規模小很多，不過對於長期援助這些國家的澳洲來說，卻是非常嚴重的衝擊。澳洲曾在索羅門群島爆發種族衝突後，耗費近20億美元執行一項為期14年的計畫，來穩定該國的政治局面，時任澳洲司法部長基南（Michael Keenan）曾說，「澳洲在本質上是太平洋地區的超級大國，如何在這裡發揮作用是非常重要的。」

當問題回到是否擔心中國勢力的擴張時，澳洲外交貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）發言人則表示，「太平洋地區有大量的投資需求，澳洲歡迎所有支持可持續發展的投資，希望這些投資能符合太平洋地區的利益，且是公開透明的，不會帶來沉重的債務負擔。」

太平洋島嶼私人組織董事會（Pacific Islands Private Sector Organization）主席里昂（Stephen Lyon）指出，總結來說，南太平洋諸島是自治的國家，擁有自己的外交政策，外國勢力若認為能像殖民時期一樣影響各國，那這種想法真的太天真了，「太平洋地區對所有的資金來源都是開放的，我們會選擇對自身有利的東西。」