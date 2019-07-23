遭棄鬥牛犬跳車逃進黑森林　躲棕熊野狼…流浪200公里走回家

▲瑪魯走了200公里想要回家。（圖／翻攝自《西伯利亞時報》，下同。）

記者吳美依／綜合報導

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俄羅斯一對夫妻以「過敏」為由，將1歲大的鬥牛犬瑪魯（Maru）送上火車退回犬舍。沒想到，狗狗在旅途中受到驚嚇跳車，竄進西伯利亞的泰加（Taiga）森林之中消失，牠沿著鐵路步行200公里，最後在家附近的工業區被發現。犬舍老闆莫洛佐娃（Alla Morozova）表示，汪汪非常深愛主人，應該是不明白為什麼被丟掉，才會急著想要回家。

《西伯利亞時報》報導，飼主們把狗狗送上火車，並委託一位乘客幫忙照顧。火車中途停靠阿欽斯克（Achinsk）附近一個偏遠車站時，瑪魯卻突然跳起來飛踢把手，開門逃走。

車站工作人員表示，瑪魯的動作快得像是一顆子彈，在月台上狂奔，不論大家怎麼呼喚都沒有用，直直奔進森林裡，「牠看起來好像罹患了恐慌症，一聽見火車的噪音就非常害怕。」

▲瑪魯被發現時精疲力竭。

莫洛佐娃發現狗狗沒有如期抵達，焦急地組織搜尋小組，在各大社群媒體上發文協尋。幸好，2天半後就傳來好消息，熱心民眾在一個工業區發現瑪魯，毛孩走了200多公里的路程，已經精疲力竭，眼睛似乎還泛著淚。

▲瑪魯回到犬舍。

莫洛佐娃表示，瑪魯的嘴套破掉了，肉球受傷導致走路一跛一跛，「雖然牠完全不認識路，卻走了對的方向。」她也表示，泰加森林中有許多野生動物，「幸好牠沒有被熊或野狼吃掉。」根據了解，瑪魯目前已經回到犬舍，和父母與家人團聚，並且接受治療。



Алена Петина. Волонтер.（@homeless_dog_krsk）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 下午 8:53 張貼