元朗事件嚇壞跨國企業　「蘋果店」內部信曝光：提早4小打烊讓員工回家！

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

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香港自反送中抗議遊行開始，陷入社會混亂狀態，香港政府坐視不管的態度讓民怨達到最高峰，近日出現「反反送中」的白衣暴徒在香港地鐵元朗站恣意毆打黑衣人及一般民眾，當局仍以「不見暴力」、「不見攻擊性武器」含糊帶過。不少國外企業對此狀況觀察狀態，甚至有不少店面因此提早打烊，就是擔心員工安危。

根據《華盛頓郵報》報導，香港21日白天出現上萬民眾再度遊行，希望針對日前反送中遊行警察過度執法進行獨立調查，但不料到晚間在地鐵元朗站出現幾名白衣人，看到黑衣民眾就是一陣爆打，當時許多民眾立刻報警，但卻遭到掛電話的狀況。

不少無辜民眾也遭到波及，甚至下跪要求不要再動手。香港特別區行政首長林鄭月娥出面表示，「政府譴責暴力」但記者、民眾卻認為沒有實質行動，情緒仍相當高昂。



▲香港元朗屯門多間商舖提早關門。（圖／翻攝自香港香港突發事故報料區）

對此不少在香港駐點的跨國企業，包括蘋果直營店、Abercrombie＆Fitch等位於銅鑼灣的店面，都接到指令讓部分員工提前離開，22日約有5間蘋果店在下午四點打烊，比正常時間提早約5小時，並告知這幾日可能都會出現「特殊營業時間」。

此外，化妝品雅詩蘭黛則在內部發出電子郵件提到，「要求住在元朗、屯門的人盡快離開公司返家」。22日的白衣暴徒襲擊，已經造成香港股市下跌，民眾也擔心恐演變成幫派與人民之間的火拚。