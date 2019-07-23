伊朗稱「處死CIA間諜」共逮捕17人　川普：又在說謊！

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

請繼續往下閱讀...

伊朗一位情報局官員22日宣布，逮捕17名受到CIA招募的伊朗籍間諜，其中有一些人已經遭到處死。他提到，間諜都在軍事或核武單位工作，藉機竊取機密資訊與技術，但任務全數失敗。川普表示，德黑蘭政權失敗又不知所措，只好編造更多謊言，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也指伊朗說謊成性。

伊朗官員在記者會上表示，17名間諜都在軍事基地或核武工廠等「敏感地點」工作，卻為了簽證與工作機會叛變，協助美方蒐集情報，竊取和轉移技術，安裝各種監視設備。他沒有透露死刑執行時間與人數，但是表示其中一些人已經決定再一次效忠伊朗。





The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!

川普在推特上表示，這些報導完全錯誤，根本不是事實，「只是更多的謊言和宣傳（就像他們宣稱射下美國無人機），是由一個失敗又不知所措的宗教政權釋出的訊息。他們的經濟死定了，而且還會更糟。伊朗簡直就是一團糟！」

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

蓬佩奧接受福斯電視台訪問時表示，「伊朗政權有著悠久的說謊歷史，說謊似乎是什葉派教徒的本性之一。我對於伊朗宣稱的行動都抱持保留態度。」

《衛報》指出，釋出消息的伊朗官員沒有具名，但被認為應是反間諜部門的主任，這種情況很不尋常，因為通常情報單位人員不會出現在媒體面前。

根據了解，伊朗4月時宣布近年在國內外總共抓到290名CIA間諜，6月時又表示已經處決好幾個受CIA招募的前任國防部員工。