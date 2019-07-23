3狂男開同學會　從愛丁堡怒喝整晚…睜眼竟然準備降落柏林！

▲英國3男狂喝醒來竟在德國。（圖／翻攝自LADbible）

記者陳亭伃／綜合報導

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真實版《醉後大丈夫》上演？英國日前有幾名年輕男孩，因為在畢業之後多年不見，於是辦了場同學會，事後有3人自己續攤繼續暢喝，沒想到經過了整夜的瘋狂，早上起床時驚覺自己已經從愛丁堡移動到「德國」柏林當場嚇壞。

綜合外媒報導，22歲的伍德（Ruaridh Wood）、23歲葛雷罕（Andrew Graham）、22歲小黑（David Blackie）因為5年沒見面，3人在同學會結束後決定自己續攤喝，於是就在愛丁堡的酒吧喝了點啤酒，接著再去夜店狂歡。隨著酒精的發酵，3人到了賭場去瘋狂一下，沒想到意外贏得200英鎊（約台幣70000元），回想起當下，他們表示「看到滿滿的現金在口袋，我們想或許可以做些什麼？」於是決定去機場。

3人甚至搖搖晃晃的各自回家，拿了機票跟轉接頭，接著到機場並且討論「英國一直下雨，我們需要去個陽光普照的地方」。直到3人恢復意識時，已經是飛機降落時，才發現已經到了德國柏林，當下認為這樣的行為實在太瘋狂，甚至對於如何通過海關完全沒有印象。

3人表示，既然都已經到了柏林，就好好把握機會玩樂，於是走遍幾個基本的觀光景點，喝上德國啤酒，在幽默的是三人換了一個地方，都穿著一樣的服裝。事後他們也表示，那些提早離開同學會的人，一定很後悔，這回憶真的非常難得。