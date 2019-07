不想弄濕西裝？女霸氣「揹男」走出淹水地下道...289萬網狂笑：肉腳

Got off the train in Short Hills and witnessed this “rich person” gem. pic.twitter.com/B8HD1e9P1o

實習記者賴韻如/綜合報導

美國近日網路瘋傳一段影片,只見一名穿著西裝的男子,站在淹水的車站內遲遲不敢往前走,直到一名女子出現,霸氣地將他「揹起帶走」,畫面相當違和。這段影片曝光後也隨即引起大批網友討論,更替該西裝男冠上「肉腳」的封號。

據New York Post報導,影片是由網友艾希莉( Ashley Maas )在18日上傳至Twitter,還附文寫道,「在紐澤西州的Short Hills火車站下車,然後目睹了這個『珍貴的有錢人』。」影片中可以看到,該火車站內因氣候影響,出現如瀑布般的景象,當時一名西裝筆挺的男子站在階梯上呆等,沒過多久,一名身份不明的女子出現,該男便跳上她的背,隨後女子很「紳士」地將男子揹走。

▲西裝男在階梯上呆等,直到女子將他揹走。(圖/翻攝自推特/@ashhmaas)



艾希莉透漏,當時只是為了要錄下淹水的景象,沒想到意外捕捉到這個畫面,「這實在是太荒謬又太有趣了,最重要的是,這個男人完全有能力獨自行走,因為我們是一起走下火車然後再走下樓梯的。」艾希莉於受訪時表示,「我認為他們當時應該只是在開玩笑,無關乎性別,當時在和老公分享時,他也說這是他看過最好笑的東西,我還跟他說,他想要的話我也可以這樣揹他。」

這段15秒影片曝光後,立刻引來289萬次觀看人數,7.9萬個分享以及3.4個讚,大家都討論起這段影片的「真正原因」,許多網友都認為,影片中這位男子八成是不想弄髒自己的西裝,才會讓女人揹他出車站,便紛紛回應道,「好愚蠢」、「完全像個小孩子一樣」、「他西裝是鑲金的?」「不要臉的男人」、「幹嘛不把鞋襪脫掉、把褲子捲起來,這樣就可以走了不是嗎?」