日薪60元！跨國丐幫「租孩童乞討」　最小竟然才2歲

▲泰國清邁有一個跨國犯罪集團，專門教唆孩童行乞。（圖／翻攝自臉書／泰國網）

實習記者范芷菱／綜合報導

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泰國警方日前破獲一個唆使兒童行乞的跨國「丐幫」集團，除了救援出3名年紀分別2歲、4歲、7歲的男女孩童，之後又循線找到了10多名兒童，這些「小乞丐」他們行乞的代價是每天60泰銖（約60元台幣）。

據泰國《世界日報》報導，當地警方接獲民眾投訴，有一群乞丐沿著清邁府各地乞討，於是在人潮擁擠的清邁夜市（Night Bazaar）和瓦洛落市場（Warorot Market）展開搜查，發現有3名緬甸籍女子帶著3名兒童行乞，分別是2歲的女童和2名4歲和7歲的男童。據了解，那3名緬甸籍女子帶領兒童在著名觀光區「活動」已是慣例，之前就曾因為相同的事情被逮捕過。

▲有一些「小乞丐」是嫌疑人親生子女，還有一部分是從外籍建築工人家租來的。（圖／翻攝自臉書／泰國網）

經擴大調查，警方發現有一個集團專門帶領孩子於各大市場乞討，並在某出租屋處逮捕19歲的清萊男子與6名非法入境及居留的外籍男女，其中有一些「小乞丐」是嫌疑人親生子女，還有一部分是從外籍建築工人家租來的。他們以每天60泰銖的價格僱傭孩童行乞，每當乞討完，就會瓜分這些乞討所得，並給予帶領孩子的3名緬甸女子分紅。

警方表示，這是一個規模非常大的跨國犯罪集團，目前已經將救出的10多名孩童送往當地福利院，並進一步追查以將其他在逃嫌疑人緝捕歸案。