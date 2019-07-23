伊朗曝光「史坦納帝國號」影片　船員微笑煮飯＋協調驚呆英國！

▲伊朗釋出史坦納帝國號船員影片。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

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伊朗日前攔截英國油輪「史坦納帝國號」（Stena Impero）引發國際關注，即便當時有英國護衛軍艦陪行，但因距離太遠無法及時救援，最後史坦納帝國號遭到伊朗革命衛隊帶進海事組織等候調查。如今伊朗媒體釋出一段史坦納帝國號的船員影片。

根據英國《衛報》報導，這艘英國油輪「史坦納帝國號」遭到伊朗攔截後，英國雖大力譴責但伊朗仍不為所動。直到22日伊朗當地媒體出現一段史坦納帝國號船員的影片，只見影片中一名伊朗人坐在中間，感謝23名船員的配合，其中一名男子則要求船員不要看攝影機。

目前仍不清楚這段影片是正常情況下拍攝，還是船員遭到強迫。英國方面正在思考將以何種方式來增加伊朗壓力，但尚未考慮到「採取軍事行動」但可以確定的是，這艘油輪上的國旗，已經從英國國旗被換成伊朗國旗，船上23名船員沒有英國國民，主要是印度人、菲律賓人、俄羅斯人、拉脫維亞人。

英國首相梅伊將在23日召開緊急會議，針對史坦納帝國號的奪回進行商議。英國安全部長也表示，「波斯灣事件一定要有應對方式，不僅是對英國，這對世界石油供應都相當重要。」