觀光客想自拍落海...英勇哥跳水救人！苦勸：這不值得賠上性命

記者錢玉紘／綜合報導



印尼峇里島附近的藍夢島（Nusa Lembongan）是非常熱門的觀光景點，但日前卻有觀光客為了自拍，不慎落海，幸好澳洲19歲少年戴維森（Jake Davison）及時目睹，精通水性的他奮不顧身跳下去救人。戴維森也勸告觀光客，一張自拍照而已，並不值得賭命靠近危險的懸崖。

藍夢島海岸邊有一處狹洞被命名為「魔鬼的眼淚」（Devil’s Tear），由於地形特殊，大浪打過來時會激起漂亮浪花，許多遊客不顧生命危險，在懸崖邊拍照，只為了捕捉浪花打上來的一刻。當地媒體報導，去年3月，戴維森在岸邊見到兩名中國觀光客及一名印尼男子從懸崖上跌落，其中印尼籍男子想爬上岸邊，卻頻頻失敗，於是他便奮不顧身跳入海裡救人。

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這個過程全都被岸上的其他遊客錄下來，在臉書上瘋傳。影片中可以看到，戴維森盡力想要把落水男子拉上岸，而大浪一直打來，數度淹沒兩人，戴維森回憶，當時真的是個很危險的狀況，不但一直有大浪，充滿恐慌的印尼還一直把兩人都壓進水裡，「我當下想著，我可能無法救他了，甚至無法救我自己，但我覺得我不能就這樣跳下海，卻沒救到人」。

於是，戴維森抓準一個空檔，再度爬回岸邊的石頭，旁邊的人給了他一條繩子，他抓住繩子再度往下爬，最後終於把印尼男救了上來，兩人都沒有聲明危險，印尼男子身上有大量擦傷，送往當地醫院治療。

他回憶，當他跳下海，找到落水男子的時候，「他狀況很不好，我無法忘記他眼中的恐懼，他應該真的覺得自己要死了」。

由於藍夢島「魔鬼的眼淚」景觀特殊，許多人常在此冒險拍照，也曾發生過多起落水事件。戴維森提到，當時另外兩名中國遊客雖然被救上來，但其中一人因為內出血而死亡。

事件過後，戴維森不敢再回到「魔鬼的眼淚」附近了，原因是，若是再看到類似事件發生，他認為自己還是會跳下去救人，「我無法看著無助的人被淹死，但我認為人們要給大海多一點尊重，並了解它的威力，要在更小心一點，只為了一張自拍而站在懸崖邊，真的太危險了，一張照片不值得你賠上性命」。